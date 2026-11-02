Comisiones vecinales de Salto: el fondo de emergencia fue la principal novedad tras los anuncios de setiembre

A casi dos meses de la reunión que convocó a más de 300 vecinos, persisten interrogantes sobre la concreción de las medidas anunciadas para atender los reclamos de los barrios.

El estado de las calles, la falta de iluminación, la limpieza y la seguridad estuvieron entre las principales preocupaciones planteadas por los vecinos de Salto durante el primer encuentro de comisiones vecinales del actual período de gobierno departamental, realizado el sábado 12 de setiembre en el gimnasio de Nacional Fútbol Club.

Casi dos meses después, la principal novedad es la primera aplicación del fondo de emergencia vecinal, mientras resta conocer qué avances hubo en los demás compromisos anunciados por el intendente Carlos Albisu.

La actividad, organizada por el Área de Comisiones Vecinales del Gobierno de Salto, entonces a cargo de Hugo Previale, reunió a más de 60 organizaciones barriales y alrededor de 300 vecinos.

La jornada se desarrolló en cuatro mesas zonales, en las que los participantes intercambiaron con directores y responsables de distintas áreas de la intendencia sobre las dificultades de sus barrios y plantearon propuestas vinculadas a los servicios, la infraestructura y la convivencia. También participaron el director departamental de Salud, Luis Rodríguez, y el diputado Pablo Constenla.

Durante el cierre, Albisu destacó la importancia de mantener un diálogo directo con las organizaciones barriales y aseguró que la intención del gobierno departamental era sostener este tipo de instancias durante todo el período. “Esta es una instancia bien importante de intercambio, de poder estar con ustedes, escucharlos, sobre todo, y conocer los diferentes temas que existen en cada uno de los barrios”, afirmó.

Entre las principales líneas de trabajo anunciadas por el intendente estuvieron la recuperación de la caminería interna, la mejora de la recolección de residuos y la renovación del alumbrado público. En este último punto, anunció que se preveía intervenir unas 2.200 cuadras de la ciudad.

Sobre el estado de las calles, sostuvo que existía un plan para avanzar hacia soluciones de fondo, en lugar de limitar las intervenciones a reparaciones puntuales después de las lluvias. En materia de seguridad, también adelantó que se trabajaba en la implementación de una guardia departamental, aunque no se detallaron sus características ni los plazos previstos. “Necesitamos de ustedes para escucharnos, para contarles también los procesos y para trabajar y lograr lo que todos queremos: un Salto mejor, un Salto iluminado y un Salto digno”, expresó Albisu al cierre de la jornada.

Consultado por la diaria, el actual coordinador barrial del gobierno departamental, Hoover Rosa, señaló que la principal novedad desde aquel encuentro fue la primera utilización del fondo de emergencia vecinal, una partida destinada a brindar apoyo económico a las comisiones para atender necesidades puntuales.

El fondo fue aprobado en el presupuesto departamental, cuenta con una asignación anual de 500.000 pesos y se financia con la recaudación del estacionamiento tarifado municipal, conocido como Zona Azul. “Ese monto es para ayudar a las comisiones vecinales en pequeñas emergencias o situaciones”, explicó Rosa. Como ejemplo, indicó que se brindó una ayuda económica a la comisión de Ceibal, que había solicitado recursos para cubrir gastos de fin de año. El coordinador agregó que otras organizaciones también presentaron solicitudes.

Entre ellas, mencionó la de una comisión recientemente conformada que pidió apoyo para comprar libros de actas. “No es mucha la ayuda económica, pero se brinda para esas situaciones”, señaló.

Cambio en la coordinación

Pocos días después del encuentro de setiembre, Previale renunció a su cargo al frente del Área de Comisiones Vecinales. El intendente le ofreció continuar vinculado a la administración departamental en otra función, destinada a actuar como nexo institucional entre la Junta Departamental y la Intendencia de Salto. Desde el 1° de octubre, Rosa asumió la coordinación barrial del gobierno departamental.

Más allá de la puesta en funcionamiento del fondo de emergencia vecinal, resta conocer qué avances hubo en los anuncios realizados por Albisu ante las comisiones. La intervención prevista en 2.200 cuadras, las mejoras en la caminería y la recolección de residuos, así como la implementación de la guardia departamental, siguen siendo asuntos sobre los que se necesitan precisiones acerca de las medidas adoptadas y los plazos de ejecución.

El desafío planteado en setiembre no se limita a mantener el diálogo con las organizaciones barriales, sino también a traducir los reclamos de los vecinos en respuestas concretas para los distintos barrios de Salto.