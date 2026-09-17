Primer encuentro de comisiones vecinales de Salto fue evaluado como positivo por la intendencia

Más de 60 comisiones vecinales y más de 300 vecinos participaron este sábado del primer encuentro de comisiones vecinales organizado por el Área de Comisiones Vecinales del gobierno de Salto.

La actividad se desarrolló durante más de tres horas en el gimnasio de Nacional Fútbol Club y permitió generar un espacio de diálogo directo entre las organizaciones barriales y las distintas áreas de la Intendencia.

Hugo Previale, encargado del Área de Comisiones Vecinales, señaló a la diaria que la convocatoria superó las previsiones iniciales, ya que se había planificado una actividad para unas 300 personas. “Colmó nuestras expectativas y hasta podríamos decir que el hermoso estadio de básquetbol nos quedó chico”, afirmó.

Según Previale, “con las comisiones que se están incorporando esta semana se está llegando a unas 65”, mientras que “en las próximas semanas se prevé conformar nuevas comisiones en los complejos de realojo de La Amarilla”.

El objetivo del área “es continuar ampliando la red hasta alcanzar, a mediano plazo, unas 100 comisiones vecinales”, número que Previale considera necesario para lograr una cobertura territorial de la ciudad.

La jornada tuvo una modalidad de trabajo basada en la división territorial de la ciudad. El Área Territorio de la Intendencia de Salto, a cargo de Andrés Prati, dividió la ciudad en cuatro zonas: norte, centro, sur y extremo este.

En el gimnasio se instalaron cuatro mesas de trabajo y los vecinos permanecieron en sus respectivos sectores, mientras los directores y responsables de las distintas áreas de gobierno iban rotando para dialogar con cada grupo. “Los directores iban pasando por las mesas, charlando con ellos, informando lo que se está haciendo y escuchando los reclamos”, explicó Previale.

El objetivo era que los vecinos pudieran plantear directamente sus inquietudes y recibir información de los responsables de cada área. “Yo particularmente no tengo la posibilidad de llevar adelante la obra o el reclamo que ellos me plantean. Lo que hago es ser el nexo entre el gobierno y los vecinos”, señaló.

Para Previale, el encuentro permitió, además, “que los jerarcas conocieran de primera mano las situaciones planteadas en cada barrio”. Los principales reclamos estuvieron vinculados con las necesidades que desde el área identifican como el “ABC” de los barrios: calles, servicios públicos, recolección, canalización de cunetas, limpieza de basurales y terrenos e iluminación. Los terrenos baldíos fueron uno de los problemas mencionados, especialmente aquellos que cuentan con propietarios, pero permanecen sin mantenimiento, “situación que genera reclamos vecinales y requiere la intervención de la Intendencia”.

En materia de alumbrado, Previale destacó el proceso de recambio de luminarias que se está desarrollando en la ciudad y la participación de Wilson de Mattos, responsable de esa tarea.

Según explicó, se apunta a realizar un recambio general de la iluminación, luego de que la actual administración encontrara una situación “muy precaria” en distintos sectores.

El tránsito también ocupó un lugar importante entre los planteos. “Los vecinos manifestaron preocupación por las picadas, las motocicletas que circulan levantando la rueda y sin casco”, situaciones que se repiten en diferentes barrios.

La agenda barrial también incluye salud

La jornada también permitió abordar asuntos que exceden las obras y los servicios municipales. La Departamental de Salud estuvo representada por la licenciada Valeria Peyró y el doctor Luis Rodríguez, con quienes el Área de Comisiones Vecinales viene coordinando talleres en los barrios sobre salud mental.

Previale remarcó que la participación vecinal también debe servir para atender otras problemáticas sociales. Además, anunció que este viernes, a las 17.30, se realizará un taller en el barrio Palomar, en el salón de la comisión vecinal ubicado en el predio de la piscina municipal, en Soca y Diego Lamas.

Previale destacó el proceso desarrollado desde el comienzo de la actual administración para recuperar la estructura de comisiones vecinales. Recordó que inicialmente había solamente 12 organizaciones funcionando.

La primera etapa estuvo a cargo de Hoover Rosa, quien comenzó la tarea de reorganización del área. Posteriormente, Previale trabajó junto a él durante un período de transición y desde abril de este año asumió la responsabilidad del área. “Este primer año básicamente nos tuvimos que dedicar a reconstruir lo que era la red de comisiones”, explicó.

Para Previale, la continuidad de las organizaciones dependerá de que exista una respuesta efectiva a sus planteos. “Si vos no le das una respuesta a la gente, llega un momento en que la gente pierde la confianza”, sostuvo, recordando que esa situación “había contribuido en años anteriores al debilitamiento y desaparición de numerosas comisiones”.

Cuatro encuentros zonales para 2027

La evaluación de la jornada fue positiva, aunque el organizador reconoció que la elevada concurrencia generó algunas dificultades. El principal inconveniente estuvo relacionado con la acústica del gimnasio y el ruido provocado por la cantidad de participantes, que en algunos momentos “dificultó la comunicación en las mesas”. Más allá de esa situación, Previale consideró que la metodología funcionó y anunció que la experiencia tendrá continuidad el próximo año.

En 2027 se realizarán cuatro encuentros zonales, uno por cada sector territorial de la ciudad, y otro encuentro general hacia el final del año. “La intención es consolidar la red de organizaciones barriales y pasar de una primera etapa de reconstrucción a otra centrada en el trabajo permanente con las comisiones”.

Con unas 65 organizaciones en funcionamiento y el objetivo de alcanzar las 100, el área de Comisiones Vecinales apuesta “a fortalecer la participación ciudadana y mantener un vínculo directo entre los barrios y el gobierno departamental”, concluyó.