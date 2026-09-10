Crea Vida abrió en Salto un nuevo espacio para el tratamiento de los consumos problemáticos

El centro funcionará las 24 horas y ofrecerá atención e internación, según la valoración de cada paciente.

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Según una proyección estadística nacional basada en datos de la Junta Nacional de Drogas (JND), en Salto hay más de 10.000 personas con consumo problemático de sustancias, entre ellas alcohol, cannabis, cocaína y pasta base.

En este contexto, actualmente funcionan en el departamento dos propuestas vinculadas a la rehabilitación: además el proyecto Alas, que todavía se encuentra en estudio, y el Centro de Rehabilitación Crea Vida, presentado en las últimas horas en conferencia de prensa.

En diálogo con la diaria, el director clínico de Crea Vida, Martín Puentes, explicó que la institución trabaja en el tratamiento, la rehabilitación y la investigación de personas con trastornos por consumo de sustancias. El equipo parte de la concepción de que la adicción es una enfermedad crónica que puede detenerse y que requiere un abordaje sostenido en el tiempo.

Más allá del trabajo clínico cotidiano, el centro implementa distintas técnicas desarrolladas a partir de la experiencia del equipo terapéutico.

Puentes señaló que en Montevideo trabajan con el sistema mutual, con pacientes derivados por las distintas mutualistas y también reciben pacientes particulares. En estos últimos casos, explicó, las personas son valoradas inicialmente en la puerta de emergencia y luego pueden ser derivadas al centro. Una vez realizada esa primera valoración, las familias mantienen una entrevista con el equipo técnico y, posteriormente, se determina si corresponde el ingreso.

Tratamiento ambulatorio e internación

Puentes destacó que el tratamiento ambulatorio no necesariamente es una alternativa adecuada para todas las personas con consumo problemático. Según explicó, en muchos casos existe una fuerte resistencia a la internación, por lo que la posibilidad de llevar adelante un tratamiento ambulatorio puede constituir una primera aproximación.

“Muchas veces el paciente adicto necesita una opción ambulatoria para poder reconocer su enfermedad”, señaló. En ese proceso también aparece uno de los rasgos frecuentes de las adicciones: la negación de la enfermedad.

De acuerdo con el director clínico, la internación puede aparecer posteriormente como una alternativa necesaria, pero no constituye una respuesta universal. “No es para todos, por eso se hace la valoración, se conoce al paciente y su enfermedad”, sostuvo.

Agregó que, en varias oportunidades, personas que inicialmente buscan únicamente una modalidad ambulatoria terminan optando por la internación.

El equipo de Crea Vida está integrado por psicólogos, operadores terapéuticos y un médico psiquiatra. La atención en Salto se concentrará en el local ubicado en Agraciada 1055, que funcionará las 24 horas. Más adelante se definirán los días y horarios de los distintos talleres, de acuerdo con las posibilidades de funcionamiento de la clínica.

En cuanto al abordaje terapéutico, Puentes remarcó que el objetivo establecido por la institución es el consumo cero. “El adicto no tiene el poder de consumir con cierta conducta”, afirmó, en referencia a la necesidad de trabajar sobre las conductas asociadas al consumo y sostener el proceso de recuperación.

Para conocer más detalles sobre esta nueva propuesta de atención para personas con consumo problemático de sustancias, Crea Vida habilitó el teléfono 099 858 879.