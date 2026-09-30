Seis desfibriladores reforzarán la seguridad cardiovascular en el básquetbol de Salto

Los equipos serán instalados en escenarios de la Liga Salteña de Básquetbol y estarán acompañados por capacitación para su uso.

Dirigentes de la Liga Salteña de Básquetbol recibieron este miércoles una donación de desfibriladores por parte de autoridades de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, en un acuerdo que permitirá dotar progresivamente a las seis instituciones que actualmente desarrollan actividad en la ciudad de Salto: Atlético Juventus, Círculo Sportivo, Salto Uruguay, Ferrocarril, Nacional y Club Atlético Universitario.

Durante una conferencia de prensa, el presidente de la Liga Salteña de Básquetbol, Marcelo Oliva, destacó la importancia del aporte y señaló que tiene un valor que va más allá de lo económico. “Es un aporte de un valor inconmensurable”, afirmó, y valoró la “visión” de las autoridades de Salto Grande y el acompañamiento de la Dirección Departamental de Salud para concretar la iniciativa.

Oliva explicó que los desfibriladores no estarán destinados únicamente a los jugadores, sino a toda la comunidad que participa de la vida cotidiana de los clubes. En ese sentido, mencionó a quienes concurren a los entrenamientos, las familias y acompañantes de los jóvenes y el público que asiste a los partidos, cuya presencia aumenta especialmente durante las instancias definitorias de los campeonatos.

“Hay una cantidad de personas que forman parte de la vida social de los clubes y que acompañan a los chiquilines en los entrenamientos, además del público que concurre a los encuentros de básquetbol, que afortunadamente es mucho”, señaló. También destacó la importancia de contar con estos equipos durante las finales de verano, cuando los partidos se disputan con temperaturas elevadas.

“Ojalá que no tengamos que utilizar estos aparatos”, expresó Oliva, aunque remarcó que su presencia permite “transmitir seguridad” a quienes concurren a las actividades deportivas. “En definitiva, pueden salvar una vida”, sostuvo.

El acuerdo alcanzado entre la Liga, la CTM y la Dirección Departamental de Salud prevé completar la instalación de seis desfibriladores, a razón de dos por año. En esta primera etapa, los equipos serán destinados a Atlético Juventus y Círculo Sportivo.

La elección de estas dos instituciones respondió también a un criterio territorial: uno de los desfibriladores quedará ubicado en la zona este de la ciudad y el otro en el centro, con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a los equipos ante una eventual emergencia.

Además de la entrega de los dispositivos, durante la jornada se realizaron instancias de capacitación para su utilización en la Dirección Departamental de Salud. Oliva destacó la importancia de que quienes desarrollan actividades en los clubes conozcan el funcionamiento de los equipos y estén preparados para actuar ante una situación de emergencia.

Por su parte, el vicepresidente de CTM, Nicolás Urrutia, señaló que las donaciones tienen como objetivo acercar a la población la capacitación y las herramientas necesarias para que “una persona común y corriente pueda salvar la vida de otra”.

En ese sentido, explicó que, a partir del esfuerzo que vienen realizando las autoridades del básquetbol salteño para revitalizar la actividad, se alcanzó este acuerdo. “Es un lugar donde las pasiones pueden generar algunos problemas de salud”, sostuvo Urrutia, y agregó que por ese motivo consideraron “muy importante” que estos recursos estén disponibles en caso de ser necesarios.

Los dispositivos salvan vidas

El director departamental de Salud, Luis Rodríguez, destacó el trabajo conjunto que se viene desarrollando con la Secretaría Nacional de Deportes y valoró especialmente la entrega de los desfibriladores durante la Semana del Corazón. “Tiene un significado muy especial”, afirmó, porque cada dispositivo que llega a un espacio comunitario “puede representar una oportunidad concreta de salvar una vida”.

Rodríguez explicó que la instalación de estos equipos ante una emergencia cardíaca implica también un acercamiento a la comunidad y a los barrios, con el objetivo de avanzar en la definición de zonas cardioprotegidas. En ese sentido, señaló que, a través de la aplicación “Cerca”, se podrá identificar la ubicación de los dispositivos y facilitar el acceso a ellos a las personas que se encuentren en esas zonas.

El jerarca también destacó el vínculo entre el deporte y la salud. “El deporte reúne a personas de todas las edades, genera vínculos y promueve el bienestar y la salud mental”, sostuvo.

A su vez, remarcó que contar con desfibriladores no alcanza si la población no sabe cómo utilizarlos. “Estos dispositivos salvan vidas, pero hay que capacitar a las personas”, señaló. En esa línea, informó que desde la Dirección Departamental de Salud se realizan capacitaciones anuales a unas 1.000 personas de distintas instituciones públicas y privadas.