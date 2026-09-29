Pueblo Olivera prepara su octava Fiesta del Guiso con sabores, tradición campera, música y encuentro familiar

A 130 kilómetros de Salto, Pueblo Olivera celebrará el sábado 3 de octubre una nueva edición de su Fiesta del Guiso, que comenzará con un gran desfile gaucho.

El próximo sábado 3 de octubre, desde las 10.00, Pueblo Olivera será escenario de la octava edición de la Fiesta del Guiso, una celebración declarada de interés departamental que busca mantener vivas las tradiciones del medio rural y generar un espacio de encuentro entre vecinos, familias y visitantes.

Pueblo Olivera se encuentra a 130 kilómetros de la ciudad de Salto y cuenta con aproximadamente 150 habitantes. La fiesta comenzó hace ocho años por iniciativa de la comisión de la escuela 67, con el impulso de la entonces docente Geovanna da Rosa, quien junto con integrantes de la comunidad puso en marcha una propuesta que con el paso del tiempo se convirtió en una de las actividades de referencia de la localidad.

Desde entonces, el encuentro se transformó en una fecha especial para quienes viven en el pueblo y también para aquellos que nacieron allí y regresan cada año para reencontrarse con familiares, amigos y vecinos. La organización sostiene que uno de los principales objetivos es evitar que la celebración desaparezca y, al mismo tiempo, apoyar a las instituciones de Pueblo Olivera.

Uno de los principales atractivos será la competencia gastronómica, en la que participarán cocineros de Pueblo Olivera y localidades cercanas. Habrá guisos de charque, chorizo, mondongo, pata de ternera, guiso carrero y otras variedades. A las 13.00, un jurado invitado degustará las preparaciones y elegirá los tres mejores guisos. La porción tendrá un costo de 150 pesos.

El encargado de Descentralización de la Intendencia de Salto, Daniel Galliazzi, destacó que el guiso es, en realidad, la excusa para una celebración mucho más amplia. “Lo importante es que desde temprano habrá un desfile, después cocinarán, el jurado hará su vuelta y en la tarde hay juegos gauchos. Es un evento para la familia y terminará todo con buena música”, explicó en diálogo con la diaria.

Las actividades comenzarán con un desfile gaucho y posteriormente se realizará la elección de la flor del pago, la china y el gaucho y el caballo más lindo. Durante la jornada habrá juegos criollos como corrida del gallo, novia robada, vaca enlazada y carrera del borracho, además de una feria de emprendedores y artesanos locales y de zonas cercanas.

La música y las danzas folclóricas completarán la propuesta. Participarán Fofiño del Acordeón, Los Telmitos, Jorge Monzón y La Diferencia. Galliazzi remarcó además “la intención de dar espacio a los artistas del interior, quienes muchas veces encuentran dificultades para acceder a escenarios de mayor convocatoria. La idea que manejamos desde Descentralización es que esa gente pueda ser vista y tenga la oportunidad como tienen los que están acá”, afirmó.

La Fiesta del Guiso forma parte de una estrategia para dar mayor visibilidad a las actividades que se desarrollan en los centros poblados del departamento.

Galliazzi recordó la reciente Fiesta de la Empanada en Termas del Daymán, que reunió participantes de distintas localidades y permitió mostrar tradiciones gastronómicas de lugares como Punta de Valentín, Paso del Parque, Punta de Cañas, Cerro de Vera, Itapebí, Lavalleja y Guaviyú.

El jerarca sostuvo que “existen muchas otras expresiones del interior que pueden transformarse en atractivos para los habitantes de la ciudad”. Como ejemplo mencionó “las distintas elaboraciones realizadas con productos de la zona y la posibilidad de desarrollar una fiesta vinculada a la naranja, aprovechando la producción del cordón hortifrutícola”.

También adelantó la posibilidad de impulsar nuevas celebraciones, entre ellas una Fiesta del Cordero en Pueblo Migliaro. “El objetivo es que la gente quede en el interior, que sienta el lugar donde pertenece, que tenga ganas de estar en su lugar y que nosotros los de Salto los vayamos a visitar”, señaló.

En esa perspectiva, “las fiestas de los pueblos funcionan no solamente como espacios recreativos, sino también como una forma de mostrar costumbres, historias y conocimientos que forman parte de la identidad de cada localidad”, señaló Galliazzi.

Una invitación a conocer Pueblo Olivera

Se espera que esta octava edición “permita seguir consolidando una celebración que nació desde la comunidad y que busca crecer sin perder su carácter familiar y tradicional”.

Cada olla que se enciende, cada vecino que colabora y cada visitante que llega representa para los organizadores un impulso para continuar. El desafío es que la fiesta pueda crecer y obtener mayor reconocimiento sin perder el espíritu con el que fue creada.

Galliazzi invitó a los salteños a acercarse a Pueblo Olivera. Explicó que el acceso se realiza por ruta 31 y luego por un tramo de la ruta 4, con pocos kilómetros de camino de ripio en buenas condiciones. “La propuesta es salir temprano, mate y termo mediante, y compartir una jornada en contacto con las tradiciones del interior. Estaría bueno que la gente de Salto empiece a ir a esos lugares, que lo van a recibir de la mejor manera”, afirmó.

Así, con las ollas como protagonistas, pero también con desfile, juegos camperos, feria, danzas y música, Pueblo Olivera se prepara para recibir el sábado una nueva edición de una fiesta que busca preservar sus costumbres, fortalecer el encuentro comunitario y acercar a la ciudad a las expresiones culturales del interior profundo del departamento.