En su próxima visita a Salto, la Comisión de Derechos Humanos se reunirá con familiares de personas privadas de libertad

Integrantes de la Asociación Civil Reencuentro, constituida por familiares de personas privadas de libertad, mantuvo una serie de reuniones con la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) Jimena Fernández, el asesor del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario Sebastián Sosa y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde.

El objetivo fue presentar la situación que atraviesan las familias, con especial énfasis en las dificultades para mantener contacto con sus familiares privados de libertad. El presidente de la organización, Luis Mendieta, dijo a la diaria que los encuentros dejaron “una sensación de positividad mayor que las anteriores”, a partir de la posibilidad planteada por Sosa y Valverde de trabajar en conjunto con la asociación y otras organizaciones de familiares.

Para Reencuentro, el derecho a la visita y la contención familiar son aspectos centrales para avanzar en la rehabilitación de las personas privadas de libertad. “El acercamiento familiar es el eje principal para una rehabilitación real”, sostuvo Mendieta.

El dirigente valoró especialmente que las autoridades hayan comprendido que el planteo de las familias no se limita al reclamo por el cumplimiento de un derecho, sino que busca contribuir al proceso de rehabilitación. En ese sentido, destacó la posibilidad de trabajar en conjunto entre las distintas asociaciones y las autoridades.

La distancia con Montevideo es una de las dificultades que enfrenta la organización para participar en estas instancias. Por eso, Mendieta valoró que en futuras reuniones con otras asociaciones de familiares se pueda participar mediante videoconferencia.

Durante los encuentros, además, los integrantes de Reencuentro expusieron una situación que, según Mendieta, algunas autoridades desconocían: el traslado de personas privadas de libertad lejos de sus familias y, en algunos casos, sin posibilidades de retorno. “Antiguamente se utilizaba ese método como sanción, y en la actualidad se traslada a las personas privadas de libertad sin retorno”, señaló.

Según Mendieta, la situación implica un alejamiento permanente de los vínculos familiares, y esa situación afecta las posibilidades de rehabilitación. En la próxima visita de la Comisión de Derechos Humanos a Salto, los integrantes de Reencuentro serán invitados a las actividades en conjunto e informados sobre los avances de los planteos realizados en la oportunidad de su visita a Montevideo.

“Sabemos que es un tema muy complejo y delicado, que las soluciones no saldrán de un día para el otro, pero lo más importante es que se demostró interés y preocupación para construir un puente que lleve a la rehabilitación de las personas privadas de libertad”, concluyó.