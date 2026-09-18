Monotributistas Mides podrán acceder a créditos de hasta 60.000 pesos para potenciar sus emprendimientos en Salto

El Mides y República Microfinanzas presentaron un acuerdo que ofrece créditos con una tasa preferencial del 10% destinados a inversión o capital de giro.

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El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y República Microfinanzas presentaron esta mañana en Salto un convenio que permitirá a los monotributistas Mides postularse a una línea de crédito de hasta 60.000 pesos, con una tasa preferencial del 10% y un plazo de devolución de hasta 18 cuotas.

La herramienta tiene como objetivo brindar respaldo financiero a pequeños emprendimientos para que puedan mejorar su funcionamiento, aumentar su capacidad productiva o fortalecer sus actividades comerciales y de servicios. El crédito podrá destinarse tanto a capital de giro como a pequeñas inversiones.

Durante la presentación participaron el director departamental del Mides, Jorge Vaz Tourem, la coordinadora regional de República Microfinanzas, Evangelina Bisio, y la licenciada en Trabajo Social Verónica Bandera, responsable del área sociolaboral del Mides.

Vaz Tourem destacó que el acceso al financiamiento forma parte de una estrategia que el Mides viene desarrollando desde hace tiempo. “Lo que queremos es comunicar una nueva herramienta de crédito que tiene como objetivo impulsar los distintos emprendimientos que tienen los vecinos de Salto”, señaló.

El jerarca explicó que la articulación entre el área sociolaboral del Mides y República Microfinanzas “permite poner a disposición de los emprendedores una herramienta orientada a mejorar los planes de negocio que llevan adelante”.

Según indicó, “el objetivo no es solamente facilitar el acceso a un crédito, sino acompañar a los emprendedores y acercarles recursos que puedan contribuir al desarrollo de sus actividades”.

Bisio señaló que “para República Microfinanzas, este acuerdo constituye una oportunidad para poner en territorio una herramienta de financiamiento destinada específicamente a los monotributistas Mides”.

El crédito puede utilizarse para la compra de materia prima, materiales e insumos, así como para adquirir máquinas, herramientas o instrumentos necesarios para desarrollar el trabajo de una manera más productiva y eficiente.

Bisio explicó que “los interesados deben ingresar al sitio web de República Microfinanzas y completar el formulario de postulación. El plazo para realizar el trámite vence el 10 de octubre”, por lo que remarcó la importancia de que “los emprendedores interesados efectúen la solicitud antes de esa fecha. Una vez finalizado el período de postulación, República Microfinanzas se contactará con los emprendedores para realizar una visita y posteriormente llevar adelante la evaluación correspondiente”.

La institución analizará si el destino del crédito responde a las necesidades del emprendimiento y, al mismo tiempo, que el monto solicitado sea compatible con la capacidad de pago del beneficiario.

Entre los requisitos establecidos para acceder a esta línea de financiamiento se encuentra ser monotributista Mides. Además, los postulantes no deben presentar incumplimientos en el Clearing de Informes y deben contar con una buena calificación ante el Banco Central del Uruguay.

Bisio remarcó que “el objetivo es que el financiamiento se convierta efectivamente en una herramienta de crecimiento y no en una dificultad para el emprendedor”. En ese sentido, sostuvo que “la evaluación procura determinar que el crédito solicitado sea adecuado tanto a las características de la actividad como a las posibilidades de devolución de cada persona”.

Para realizar consultas se encuentra habilitada la línea telefónica 0800 6040. También es posible concurrir al local ubicado en Av. Uruguay y Zorrilla, dentro de las instalaciones del Banco República.

La coordinadora regional de República Microfinanzas destacó además los antecedentes que tiene esta herramienta en el departamento de Salto. Según explicó, en experiencias anteriores fueron apoyados alrededor de 130 emprendimientos, con resultados positivos en materia de devolución de los créditos.

“Son tasas muy bajas”, señaló Bisio, quien indicó que los niveles de incumplimiento registrados se encuentran por debajo del 2%. “La experiencia acumulada permite considerar al financiamiento como un instrumento que efectivamente puede contribuir a fortalecer las iniciativas económicas de los Monotributistas Mides”, aseguró.

Salto, entre los departamentos con mayor demanda

Por su parte, Vaz Tourem destacó que Salto ha registrado históricamente un alto nivel de postulaciones a este tipo de herramientas en comparación con otros departamentos del país.

Explicó que “el departamento cuenta con numerosos monotributistas Mides que desarrollan actividades muy diversas, desde la producción de bienes hasta la prestación de servicios. Esa heterogeneidad demuestra la importancia de disponer de mecanismos de financiamiento que puedan adaptarse a diferentes realidades productivas y comerciales”.

El director departamental del Mides vinculó, además, el desarrollo de los emprendimientos con las políticas de inclusión social impulsadas por el organismo. “El trabajo siempre es un canal de inclusión, integración social estratégico, fundamental”, afirmó.

En ese marco, consideró que el convenio entre el Mides y República Microfinanzas “constituye una herramienta de desarrollo social y destacó que los antecedentes de la experiencia justifican su continuidad y profundización”.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 10 de octubre, fecha límite para que los monotributistas Mides interesados completen el formulario de postulación y puedan iniciar el proceso de evaluación para acceder al financiamiento.