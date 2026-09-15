Existir y resistir: el orgullo como respuesta a los discursos de odio

La 17ª Marcha por la Diversidad de Salto se realizará el sábado 19 de setiembre bajo la consigna “Existimos y resistimos”

El próximo sábado 19 de setiembre se realizará en Salto la 17ª Marcha por la Diversidad. La movilización partirá a las 19.00 desde la plaza Artigas y culminará en la plazoleta Roosevelt. Este año, la consigna será “Existimos y resistimos”.

Sofía Bacci, integrante de la Coordinadora por la Diversidad de Salto, compartió con la diaria la proclama que será leída durante la movilización. El texto de este año pone el foco en la existencia y la resistencia frente a los discursos de odio y reivindica la visibilidad de las identidades y las familias diversas.

Indica que “Existimos y resistimos” es el lema que convoca este año a celebrar el orgullo. La consigna parte de una idea sencilla, pero cargada de significado: existir, mostrarse sin esconderse y alzar la voz frente a quienes buscan silenciar o negar otras formas de vivir y de amar también es un acto de resistencia.

La invitación es a salir de los armarios, dejar atrás la vergüenza y ocupar el espacio público con orgullo. “Existir sin vergüenza, con la frente en alto, continúa siendo una lucha”, plantea la convocatoria, que reivindica la calle y la visibilidad como herramientas frente a los discursos de odio.

En ese marco, la bandera del orgullo vuelve a ocupar un lugar central. “En tiempos que la bandera sigue siendo un símbolo que incomoda, un símbolo que algunos odian a viva voz”, llevarla consigo todos los días se propone como una forma de resistencia. “Hoy te invitamos a llevarla todos los días con vos como acto de resistencia”, señala el mensaje.

La consigna también advierte sobre la necesidad de no bajar la guardia. “Siempre es tiempo de resistencia. No hay que dormirse en los laureles”, sostiene.

Este año, además, el mensaje pone el foco en una palabra que suele aparecer en los discursos de quienes cuestionan la diversidad: familia. “Una palabra tan linda, pero que en boca de odiadores seriales se vuelve una herramienta de odio”, señala el texto.

Frente a esa idea, reivindica la existencia de múltiples formas de construir vínculos: “Familias hay muchas. Las familias diversas existen, en todas sus formas, en todos sus colores y amores”.

El planteo apunta directamente a los discursos que establecen jerarquías entre las personas y presentan algunas identidades o formas de vida como más legítimas que otras. “Todo comentario que busca dar valor a ciertos seres humanos y despreciar a otros es un comentario de odio”, afirma.

Celebrar el orgullo, entonces, no aparece solamente como una instancia festiva, sino también como una forma de reafirmar que todas las personas tienen derecho a existir y a hacerlo sin vergüenza.

El mensaje recuerda que, detrás de las discusiones públicas y de los discursos de odio, todavía hay personas que pueden sentir que sería mejor no existir por ser quienes son. Por eso, la convocatoria vuelve sobre su idea central: “Existir también es resistir”.

Ambas dimensiones

Bacci explicó que la elección de la palabra existir está vinculada con situaciones que ha atravesado el colectivo y con su sentido contrario: no existir. Recordó que el año pasado un integrante de la organización, luego de atravesar circunstancias muy difíciles, tomó la decisión de suicidarse.

A partir de esa experiencia, este año resolvieron vincular setiembre, además del mes de la diversidad, con el llamado Setiembre Amarillo, una iniciativa de prevención del suicidio y de los intentos de autoeliminación. De allí surge la elección de la palabra “existir”, que adquiere un doble significado para la organización.

En ese sentido, durante la marcha habrá un símbolo que reunirá ambas dimensiones: por un lado, la bandera del orgullo y, por otro, la cinta amarilla asociada a la prevención del suicidio, una problemática que también atraviesa a la comunidad. “Es una forma de comenzar este año a trabajar específicamente el tema”, concluyó Bacci.