Salto adhiere a nueva movilización de Fucvam y dispone ómnibus hacia Canelones

La federación prepara una nueva movilización nacional de reclamos por recursos para vivienda, cartera de tierras y beneficios tributarios.

Bajo la consigna “volvemos a las calles, volvemos a las luchas, volvemos a concentrarnos”, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) prepara una nueva movilización que tendrá como punto central la ciudad de Canelones. Desde Salto se prevé la participación de cooperativistas, que viajarán en un ómnibus dispuesto por la federación.

Doris Correa, representante de Fucvam en Salto, explicó a la diaria que la actividad forma parte de un plan de lucha definido para este año, con varios reclamos vinculados al acceso a la vivienda. “Dentro de los reclamos tenemos el Fondo Nacional de Vivienda, porque sin plata no podemos construir, y por cartera de tierra, porque sin tierra estamos sujetos a la especulación del mercado y se pagan los terrenos carísimos”, señaló.

A estos planteos se suma la exoneración del IVA para el sistema cooperativo. Correa destacó que recientemente se consiguió la exoneración correspondiente a los materiales, aunque consideró que es solamente un primer paso. “Nosotros queríamos que el descuento fuera a todo el sistema cooperativo, porque no pagamos solo sobre los materiales, así que seguiremos peleándola”, afirmó.

La concentración en Canelones tendrá como uno de sus principales ejes la situación de la cartera de tierras de ese departamento. Fucvam cuestiona que la actual administración haya desarmado una cartera que permitía disponer de terrenos para proyectos de vivienda.

Las cooperativas de Montevideo se trasladarán en caravana hacia Canelones, mientras que desde distintos puntos del interior se organizarán viajes en ómnibus. La actividad incluirá un acto, discursos y posiblemente una propuesta artística.

Para Fucvam, “el acceso a la tierra constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo del sistema cooperativo, debido al alto costo de los terrenos y la especulación inmobiliaria”. Por eso, Correa considera fundamental “contar con una cartera permanente o un fondo rotatorio de tierras”.

La movilización también se vincula con la discusión presupuestal y la Rendición de Cuentas. Desde Fucvam cuestionan el lugar que ocupa la vivienda dentro de las prioridades nacionales. “Vivienda es la menos favorecida siempre dentro del presupuesto, estamos al final de la fila. Es a la que menos se le da presupuesto y además siempre estás peleando, en definitiva, con salud y educación cuando esto no debería ser así”, sostuvo Correa.

La dirigente reclamó recuperar el funcionamiento efectivo del Fondo Nacional de Vivienda, creado para financiar soluciones habitacionales de interés social. Recordó que originalmente se financiaba con aportes de trabajadores y empleadores, pero los aportes patronales dejaron de realizarse. También señaló que durante la crisis financiera de 2002 los recursos existentes fueron utilizados para atender la emergencia bancaria.

Posteriormente se realizó una movilización para reclamar la devolución de esos fondos, pero, según Correa, el dinero nunca fue restituido. “Existe en la letra de la ley, pero en realidad, en los hechos, no existe”, cuestionó.

La falta de recursos tiene consecuencias directas sobre las cooperativas. Correa explicó que “existe un sistema de sorteos para acceder a los préstamos, pero incluso las cooperativas seleccionadas pueden permanecer durante años esperando el desembolso. Hay cooperativas que salieron sorteadas hace tres, cuatro años y aún no recibieron el dinero”, afirmó.

La situación, sostuvo, “termina desalentando a integrantes de grupos que se organizan a partir de una necesidad concreta de vivienda y deben atravesar un largo proceso de formación, elaboración y aprobación del proyecto, sorteos y finalmente espera por los recursos.

Esto le complica la vida a la gente, no debería ser así. Si tuviéramos un Fondo Nacional de Vivienda funcionando con dinero, se podrían dar más rápido los préstamos”, sostuvo.

En Salto actualmente hay dos cooperativas asociadas a Fucvam que están construyendo. Una se encuentra próxima a finalizar las obras y la otra prevé culminarlas a comienzos del próximo año.

Sin embargo, ninguna cooperativa salteña afiliada a Fucvam resultó sorteada en el último llamado realizado en agosto. “Hay de Montevideo y de otros lados, pero no hay cooperativas que hayan salido sorteadas que estén afiliadas en este momento en Salto”, explicó.

Transporte gratuito para la movilización

Fucvam dispondrá de un ómnibus desde Salto para participar de la concentración en el departamento de Canelones. Correa informó a nuestro medio que quienes quieran viajar pueden comunicarse con ella al 097 358 631, ya que está organizando la lista.

La salida está prevista aproximadamente entre las 7.30 y las 8.00. El primer punto será Casa Quiroga y posteriormente habrá paradas en las inmediaciones del shopping y Bagashopping. Si quedan lugares disponibles, también existe la posibilidad de que suban pasajeros en Paysandú.

El transporte es financiado por la federación mediante los aportes que realizan las cooperativas, por lo que los pasajeros no deberán pagar el pasaje, aunque tendrán que llevar o comprar su alimentación.

Correa destacó la importancia de que los cooperativistas participen activamente de las movilizaciones y de la vida interna de la organización. “Fucvam no es un cartelito colgado, somos todos y cada uno de nosotros y cuanto más nos juntemos, más fuerza vamos a tener”, afirmó.

En Salto, señaló como objetivo la aplicación efectiva de las exoneraciones tributarias para las viviendas de interés social. Actualmente existe una exoneración de la contribución inmobiliaria durante los primeros cinco años posteriores a la entrega, pero el trámite debe realizarse anualmente.

La dirigente sostuvo que, una vez transcurrido ese período, las viviendas de interés social no deberían tributar como cualquier otra propiedad, de acuerdo con lo establecido por la normativa.

“Hay que pelearla en la calle, no podemos quedarnos sentados en nuestras casas esperando a que alguien nos regale algo”, sostuvo Correa reivindicando los 57 años de vida de Fucvam en defensa de la vivienda digna y de los derechos de los trabajadores.