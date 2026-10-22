“A veces no queremos mirar”: Fucvam advierte por el aumento de los asentamientos y la falta de soluciones habitacionales en Salto

La federación realizará el domingo una jornada de reflexión en el Parque Solari para visibilizar la situación de las personas sin techo y reclamar políticas públicas de vivienda que contemplen la realidad del interior.

La falta de vivienda, el crecimiento de los asentamientos irregulares y la presencia de personas en situación de calle son realidades que atraviesan a la sociedad salteña y que, según advierte la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), requieren respuestas integrales del Estado.

En ese contexto, la organización realizará el próximo domingo 25, de 17.00 a 19.00, una actividad en el Parque Solari de Salto, en el marco del “Día Internacional de los sin Techo”.

La jornada contará con la participación de integrantes de la mesa de Fucvam de Paysandú y buscará generar un espacio de encuentro, reflexión e intercambio que trascienda el ámbito de las cooperativas de vivienda.

Rosa García, integrante de Fucvam Salto, dijo a la diaria que, si bien durante los últimos meses se han desarrollado distintas actividades, la intención es que esta convocatoria permita poner sobre la mesa una problemática que afecta al conjunto de la sociedad. “La realidad de Salto es visible para todos los ciudadanos. A veces no queremos mirar”, señaló.

García advirtió que en la ciudad continúa habiendo personas que viven en la calle y que los asentamientos irregulares siguen creciendo. “Es una realidad nuestra y siempre vamos tapando baches”, afirmó, al cuestionar la falta de respuestas de fondo ante una situación que se mantiene a lo largo del tiempo.

La referente de Fucvam sostuvo que basta recorrer distintos barrios de Salto para encontrar situaciones de extrema precariedad habitacional. Mencionó, entre otros, los asentamientos de Puente Blanco, Caballero Viejo, La Humedad, Horacio Quiroga, La Esperanza y Andresito 2.

“Es lamentable que el Salto de hoy siga teniendo a una gran parte de la ciudadanía en esas condiciones. No es justo”, expresó García, quien consideró que la situación exige mucho más que respuestas puntuales o soluciones transitorias.

En ese sentido, señaló que las cooperativas de vivienda constituyen una alternativa importante, pero no representan una solución viable para todas las personas que necesitan un techo. Hay familias y ciudadanos que no cuentan con las condiciones económicas o laborales necesarias para incorporarse a una cooperativa y afrontar una cuota mensual.

“Hay personas que ni siquiera tienen las condiciones básicas. Muchos no tienen trabajo, viven de la basura y esa es otra realidad que no queremos ver”, manifestó.

García sostuvo que en las calles de Salto hay personas que buscan alimentos entre los residuos y que, frente a esa situación, no alcanza con plantearles el ingreso a una cooperativa de vivienda. “A esas personas no se les puede decir que tienen que ingresar a una cooperativa, donde deben cubrir una cuota mensual. Es necesario otro enfoque, con políticas públicas de vivienda”, afirmó.

Para la integrante de Fucvam, la problemática no se limita a Salto, sino que forma parte de una realidad más amplia que requiere políticas habitacionales capaces de contemplar las distintas situaciones de vulnerabilidad social.

Políticas de vivienda que contemplen al interior

García también cuestionó los criterios de algunos planes habitacionales dirigidos a sectores de ingresos medios, al considerar que no siempre reflejan las posibilidades económicas de los trabajadores del interior del país.

“Yo me considero muy pobre ante esos ingresos”, señaló en referencia a los montos familiares exigidos para acceder a determinadas soluciones habitacionales. A su entender, esos parámetros no se corresponden con los salarios de una parte importante de la población salteña.

“Los planes de vivienda los hacen pensando en Montevideo y la realidad de Salto es diferente. Muchos trabajadores ganan bastante por debajo de los 50.000 pesos”, expresó.

La dirigente indicó que Fucvam mantiene reuniones mensuales con integrantes del Ministerio de Vivienda para plantear estas y otras reivindicaciones. Entre ellas, mencionó la necesidad de contar con una cartera de tierras a nivel nacional y reactivar el Fondo Nacional de Vivienda, como herramientas para ampliar las posibilidades de acceso a una solución habitacional.

García definió la vivienda como “la base de todo”: el lugar donde se cría a los hijos, se forman, se desarrollan y encuentran seguridad. Desde esa perspectiva, planteó la necesidad de reflexionar sobre las consecuencias que tiene para una persona y su familia no contar con un hogar.

Mujeres que construyen su propia solución

La participación de las mujeres en las cooperativas de vivienda también formó parte de las reflexiones de García. En Salto, destacó la experiencia de una cooperativa integrada por mujeres jefas de hogar en el barrio El Volcán, así como la de otra que incorporó a mujeres solteras que tienen a su cargo sus familias.

“Cada vez son más protagonistas. Pasás por las obras y ves a las mujeres empoderadas en su objetivo”, expresó, al destacar el papel que desempeñan en la construcción de sus viviendas y en la búsqueda de mejores condiciones de vida para sus familias.

La actividad del domingo incluirá presentaciones artísticas del grupo de danzas Tavarandú y de la cantante Ana Gabriela Silveira. Desde Fucvam esperan una importante concurrencia y convocan a la población a participar, intercambiar opiniones y reflexionar sobre una problemática que, sostienen, no puede seguir siendo ignorada.