Salto tendrá nuevas instancias de formación para fortalecer la gestión de las cooperativas

El Procoop ofrecerá capacitaciones gratuitas para cooperativistas y una jornada informativa sobre las herramientas disponibles para la formación del sector. Las actividades se realizarán el 29 de octubre y el 4 de noviembre.

Fortalecer las capacidades del movimiento cooperativo y mejorar la gestión de las empresas del sector son los objetivos de dos actividades que se desarrollarán en Salto en el marco del Programa de Formación Cooperativa (Procoop), que gestionan el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop).

En diálogo con la diaria, el promotor de la Mesa Intercooperativa de Salto, Jorge Vaz Tourem, explicó que el programa impulsa distintas propuestas orientadas a fortalecer al movimiento cooperativo desde el desarrollo de capacidades. En ese marco, señaló que uno de los temas demandados es la mejora de la gestión de las empresas cooperativas.

La primera actividad tendrá lugar el miércoles 29 de octubre, a las 19.00, en el local de la Mesa Intercooperativa, ubicado en el Museo Horacio Quiroga, en la esquina de Maciel y Liber Seregni. Se tratará de una instancia de difusión del Procoop, destinada a dar a conocer las herramientas que ofrece el programa para la formación y capacitación de las cooperativas. En esta oportunidad, participará la facilitadora regional del Procoop, Lucía Costales, con quien se podrá intercambiar sobre el funcionamiento del programa y sus nuevas herramientas. La jornada también permitirá evacuar dudas y conocer los formularios necesarios para acceder a los recursos disponibles.

La convocatoria está dirigida a cooperativistas interesados en conocer las posibilidades que ofrece el programa y en identificar alternativas de formación para sus organizaciones.

Capacitación gratuita para mejorar la gestión

Por otra parte, el martes 4 de noviembre, a las 19.00, se realizará una capacitación presencial en el Centro Conecta, ubicado en Sarandí 100 esquina Artigas. La propuesta será gratuita y estará dirigida a integrantes de cooperativas de distintas modalidades.

Vaz Tourem destacó que la formación no está destinada exclusivamente a las cooperativas de trabajo o de producción, sino que también comprende a las de vivienda, consumo y otras formas de organización cooperativa. “Cualquier emprendimiento cooperativo necesita mejorar sus procesos de gestión”, señaló, al explicar el alcance de la iniciativa.

El objetivo es brindar herramientas que contribuyan a mejorar el funcionamiento de las organizaciones y fortalecer sus capacidades de gestión. Por ese motivo, la invitación se extiende a todos los cooperativistas de Salto que tengan interés en incorporar conocimientos y mejorar los procesos de trabajo de sus respectivas entidades.

Según explicó Vaz Tourem, la capacitación forma parte de una propuesta que también se desarrolla en otros puntos del país. Para su implementación se contrató a una entidad de capacitación que trabaja en Paysandú y en la región.

Ambas actividades buscan acercar los recursos del Procoop al movimiento cooperativo local, tanto mediante instancias de formación práctica como a través de espacios informativos que permitan conocer las herramientas disponibles y facilitar su aprovechamiento por parte de las organizaciones.