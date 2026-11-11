Ediles de Salto buscan reactivar jubilación para madres que dedicaron su vida al cuidado de hijos con discapacidad severa

La iniciativa busca reconocer a mujeres que no pudieron desarrollar una trayectoria laboral. Además, el deliberativo distinguirá al sargento Matías Reyes por su actuación en una misión de paz en el Congo.

La Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental de Salto trabaja para desarchivar un proyecto que busca otorgar una pensión o jubilación a las madres de hijos con discapacidad severa que, debido a las tareas de cuidado, no pudieron desarrollar una actividad laboral y generar sus propios aportes jubilatorios.

En diálogo con la diaria, la presidenta de la comisión, Ana Irene La Greca, explicó que se trata de una iniciativa que se encuentra en distintas juntas departamentales del país y que actualmente se están realizando gestiones para conocer su situación y procurar que vuelva a ser considerada.

Para avanzar en ese objetivo, la comisión trabaja junto con la asesora jurídica del deliberativo departamental, Cecilia Eguiluz. Además, mediante una minuta de comunicación, convocará a las organizaciones sociales vinculadas a esta reivindicación, con la intención de reunir esfuerzos y darle nuevamente impulso al proyecto.

La Greca señaló que la propuesta apunta a reconocer la situación de aquellas mujeres que dedicaron gran parte de su vida al cuidado de sus hijos y que, por esa razón, no pudieron incorporarse al mercado laboral o sostener una trayectoria de trabajo.

Si bien actualmente existen prestaciones y beneficios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del Banco de Previsión Social (BPS), la edila aclaró que estos están dirigidos principalmente a la persona con discapacidad. En cambio, la iniciativa procura contemplar el futuro de quienes asumen las tareas de cuidado.

“Este proyecto que nos pareció interesante es destinado a la persona con discapacidad para cuando la mamá no pueda continuar con el cuidado”, expresó La Greca. El objetivo es que esas madres puedan acceder a una jubilación que les brinde protección económica.

La presidenta de la comisión dijo que desconoce las razones por las cuales el proyecto fue archivado. Por ese motivo, se solicitó un pedido de informes que, según adelantó, seguramente será abordado en el Congreso Nacional de Ediles, que se realizará el próximo fin de semana en Fray Bentos.

También se enviaron notas al Parlamento y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Al tratarse de una iniciativa que se viene impulsando en distintas juntas departamentales, se solicitó un relevamiento nacional para conocer en qué etapa se encuentra el proyecto en cada uno de esos organismos.

Homenaje al casco azul salteño Matías Reyes

Por otra parte, La Greca se refirió al homenaje que la Junta Departamental realizará al sargento Matías Facundo Reyes, de 32 años, oriundo de Salto e integrante del Batallón de Infantería Paracaidista 14 de Operaciones Especiales del Ejército Nacional.

Reyes es uno de los militares uruguayos que integraron las misiones de paz de Naciones Unidas y fue distinguido con la Medalla Capitán Mbaye Diagne al Valor Excepcional, uno de los reconocimientos más importantes que otorga la organización a quienes arriesgan su vida para proteger a otras personas en situaciones de conflicto.

El reconocimiento responde a su actuación el 27 de enero de 2025, durante una ofensiva del grupo rebelde M23 en la ciudad de Goma, en la provincia de Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo. En medio de un intenso escenario de combate y bajo fuego cruzado, Reyes arriesgó su vida y logró rescatar a 12 soldados.

Por esa intervención, el militar fue condecorado el 5 de junio en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, convirtiéndose en uno de los pocos integrantes de misiones de paz en recibir esta distinción por su valor excepcional.

En reconocimiento a su actuación y a su trayectoria, la Junta Departamental resolvió distinguirlo como ciudadano ilustre de Salto. El homenaje se realizará el 19 de noviembre a las 19.00 durante una sesión extraordinaria del organismo.