La Intendencia de Salto apunta a mejorar controles bromatológicos sobre las panaderías informales

El encargado de Salud, Higiene y Gestión Ambiental de la comuna anunció que buscarán atender denuncias y promover la regularización para proteger la salud de la población.

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El encargado del Área de Salud, Higiene y Gestión Ambiental de la Intendencia de Salto, el médico Sergio Bruzzoni, señaló que uno de los asuntos en los que se deberá profundizar durante esta gestión es el control bromatológico de los alimentos, particularmente ante la presencia de panaderías informales en distintos barrios.

En diálogo con la diaria, fue consultado sobre los reclamos de los panaderos formalmente establecidos, quienes denuncian la competencia desleal de emprendimientos que funcionan sin habilitación. La preocupación también alcanza a las condiciones de elaboración y al eventual uso de conservantes u otras sustancias que podrían afectar la salud de los consumidores. “Sobre todo la parte de bromatología es algo que tenemos que ocuparnos ya que es muy sensible para la población”, afirmó Bruzzoni.

El jerarca sostuvo que “es necesario encontrar mecanismos para que quienes desarrollan estas actividades puedan regularizarse, sin desconocer la realidad laboral de los que buscan generar ingresos. Además, tenemos que tratar de orientarlos en el manejo de los productos que usan”.

Asimismo, explicó que “la población puede denunciar, mediante la aplicación de la intendencia, dónde funcionan establecimientos que podrían estar trabajando sin las habilitaciones correspondientes. Esto permitirá identificar los lugares y verificar si los productos cuentan con las autorizaciones sanitarias necesarias”.

El objetivo es fortalecer los controles y, al mismo tiempo, ofrecer oportunidades para que los emprendimientos puedan adecuarse a las exigencias vigentes.

Una gestión con múltiples áreas de trabajo

Bruzzoni asumió recientemente la responsabilidad del área, luego de integrar el equipo de dirección del Hospital Regional Salto entre 2020 y 2025. Destacó que la transición con su antecesor, Carlos Silva, “se desarrolló de buena manera”.

Entre las prioridades figura la reforma de la clínica municipal, cuyas instalaciones presentan problemas de mantenimiento acumulados durante años. Según explicó, “las obras están prácticamente aprobadas, además, en la gestión de Silva vimos que pudo avanzarse en este tema”.

El área también gestiona los carné de salud, las certificaciones médicas, las licencias de los funcionarios, las juntas médicas y la salud laboral. Por otro lado, tiene a su cargo las inspecciones bromatológicas y comerciales, el control de terrenos baldíos y asuntos relacionados con pozos de agua.

Bruzzoni destacó el Espacio de Escucha como “un servicio desarrollado junto con la Dirección de Desarrollo Social que inicialmente atendía a funcionarios municipales, pero que ahora amplió su cobertura a toda la población”.

Actualmente, cuenta con dos psicólogos y se prevé incorporar un tercero. “La iniciativa busca brindar una primera instancia de orientación y articular con otros prestadores de la salud, pública y privada, ante la saturación de los servicios de salud mental”.

El jerarca señaló que existe una importante demanda y que se habilitó un número telefónico específico para coordinar las consultas, el 099 842 263.

En materia de promoción de la salud, destacó “la coordinación interinstitucional de las actividades de Octubre Rosa en prevención del cáncer de mama”, con participación del Ministerio de Salud Pública, ASSE, la RAP, el Centro Médico y clínicas radiológicas.

También advirtió sobre la incidencia de las enfermedades crónicas. Como ejemplo, mencionó un relevamiento realizado en el Gramon, donde se detectó que el 30% de las personas evaluadas presentaba hipertensión arterial. “Nos alimentamos mal, entonces hay mucha patología para ver”, afirmó, al señalar la relación entre obesidad, diabetes e hipertensión.

La intendencia se encuentra en este momento trabajando para poder ofrecer en modalidad digital los cursos de manipulación de alimentos, con la posibilidad de realizar en línea la capacitación y mantener presencial el examen.

En bienestar animal, continúan las castraciones y el chipeo de perros, tanto en la ciudad como en el interior. Además, se planifican medidas para atender a las mascotas de las familias que puedan verse afectadas por inundaciones.

En Gestión Ambiental, Bruzzoni destacó “el fortalecimiento del Plan Vale, que promueve la clasificación de residuos y el reciclaje mediante contenedores específicos que se están distribuyendo en toda de la ciudad, y actividades educativas”.

Por último, informó a nuestro medio que comenzó la distribución de botiquines y cardiodesfibriladores en dependencias municipales. “El objetivo es incorporar 35 equipos durante el período de gobierno, junto con la capacitación del personal”.

El jerarca afirmó que su expectativa “es mejorar las condiciones de salud, higiene y ambiente de Salto, combinando prevención, fiscalización y atención de las necesidades de la población”.