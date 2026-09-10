Vecinos de Salto alzan la voz ante el aumento de robos y hechos violentos

El encuentro con la Policía se realizará este jueves en Andresito 2, donde se plantearán reclamos por robos a mano armada, rapiñas y otros episodios registrados en distintos barrios.

Días atrás, un grupo de comerciantes de Salto marchó para reclamar a las autoridades judiciales y al Ministerio del Interior respuestas ante la cantidad de hechos delictivos que vienen afectando a empresarios y trabajadores del departamento.

Ahora, el reclamo se extiende a los barrios: este jueves, vecinos de Andresito 2 se reunirán con el comisario de la seccional correspondiente a la zona para plantear su preocupación por el aumento de la violencia y la inseguridad.

La referente del Colectivo Red de Mujeres de Salto, Sandra Pintos, señaló que la situación genera una preocupación creciente entre quienes viven en distintos puntos del departamento. Según explicó, se han registrado robos a mano armada, rapiñas y otros episodios violentos que, a su entender, muestran un escenario de delincuencia generalizada.

La referente recordó además que se han producido episodios violentos en distintos puntos del extremo oeste de la ciudad y afirmó que la problemática ya alcanza a varias zonas de Salto. Como ejemplo, mencionó lo ocurrido el martes en la nueva cooperativa de viviendas ubicada entre los barrios Uruguay y Artigas. Según relató, durante la noche un sereno fue abordado a punta de pistola y los delincuentes se llevaron todas las herramientas nuevas que la cooperativa había adquirido para comenzar los trabajos.

A esto se suman, según Pintos, episodios de violencia en las exviviendas de las personas afectadas por las inundaciones, donde se registraron enfrentamientos con machetes.

La reunión de este jueves es convocada por vecinos de distintos barrios de la zona, tanto mujeres como varones, que vienen siguiendo con preocupación el aumento de las situaciones de violencia. El objetivo es trasladar directamente a la Policía las inquietudes de quienes viven en esos lugares y reclamar medidas que permitan recuperar condiciones mínimas de seguridad.

Para Pintos, la discusión no se limita únicamente a la presencia policial, sino que también está vinculada con las condiciones en que viven muchas familias. En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar en realojos y en mejoras habitacionales que permitan generar mejores condiciones de vida para quienes residen en zonas donde los episodios de violencia se han vuelto cada vez más frecuentes.

“Los vecinos estamos sumamente preocupados porque en cualquier momento van a matar a cualquiera de nosotros. Estamos corriendo riesgo de vida”, afirmó Pintos al resumir el temor que, según dijo, atraviesa actualmente a los habitantes de la zona.