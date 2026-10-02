Imágenes del silencio llega al Mercado 18 de Julio de Salto para mantener viva la memoria de los detenidos desaparecidos

La filial Salto de la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria presentará este fin de semana fotografías, bordados y relatos sobre los detenidos desaparecidos.

Este sábado 3 y domingo 4 de octubre, en el marco del Día del Patrimonio, la filial Salto de la Comisión Honoraria de Sitios de la Memoria realizará en el Mercado 18 de Julio una serie de actividades vinculadas con la memoria histórica y los detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar.

La propuesta incluirá la muestra fotográfica Imágenes del silencio, trabajos de bordado y una presentación del libro 197 historias ilustradas, además de la lectura de relatos sobre salteños detenidos desaparecidos.

Ingrid Urróz, integrante de la filial Salto, explicó a la diaria que el organismo funciona a nivel nacional bajo la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoria del Pueblo y “tiene entre sus cometidos investigar, documentar y señalizar lugares donde se produjeron violaciones sistemáticas de los derechos humanos entre junio de 1968 y febrero de 1985”.

La filial salteña está integrada actualmente por Edith Castillo, Ali Grisolia, Omar Pierlet, María Noel Rodríguez y Urróz. “Estamos encargadas de señalizar, investigar y todo lo que se pueda hacer en beneficio de la memoria de esa época”, señaló.

Una de las principales propuestas será la exhibición de fotografías realizadas por la periodista Karina de Mattos, inspiradas en el proyecto Imágenes del silencio, desarrollado originalmente en Montevideo.

La iniciativa salteña surgió hace aproximadamente seis años, en plena pandemia. “Tomamos esa base e hicimos unas imágenes de la memoria con los detenidos desaparecidos, pero los que sostienen sus imágenes son salteños y salteñas”, explicó Urróz. La exposición reúne unas 210 fotografías, en las que aparecen personas y familias sosteniendo las imágenes de quienes permanecen desaparecidos.

Junto con las fotografías se exhibirá un trabajo colectivo surgido a partir del cuento “En los ojos de los pájaros”, realizado por un grupo de la Asociación Magisterial de Salto mediante bordados sobre pequeños trozos de tela. La obra ya fue presentada en el Museo de la Memoria (MUME).

También se mostrarán pañuelos negros bordados con hilo blanco que llevan los nombres de los detenidos desaparecidos. Durante la pandemia fueron colocados en la esquina de las calles Zelmar Michelini, Gutiérrez Ruiz y Uruguay, en el marco de la conmemoración de la Marcha del Silencio del 20 de mayo.

Historias de los salteños desaparecidos

El domingo se incorporará una nueva actividad por medio del libro 197 historias ilustradas, proyecto impulsado por Kiara Lucas, sobrina de Enrique Lucas López, detenido desaparecido cuya familia estaba vinculada con Villa Constitución. El proyecto convocó a jóvenes creativos para interpretar mediante ilustraciones las historias de las personas desaparecidas, imaginando aspectos de sus vidas.

La filial Salto seleccionó las historias de los siete salteños detenidos desaparecidos Eduardo Gallo Castro, Yolanda Casco, Leonardo Gelpi, Eduardo Pérez, Hugo Cacciavillani, Enrique Caetano y Enrique Lucas.

Jóvenes realizarán la lectura de esas historias y, a las 19.00 del domingo, habrá una conexión por Zoom con Kiara Lucas, quien explicará el origen y las características del proyecto.

Urróz remarcó la intención en ir más allá de una conmemoración anual. “Es como una continuación a las marchas que hacemos cada 20 de mayo, pero a su vez es una reafirmación de que no es algo que pasó, que nos acordamos una vez por año, o un mes por año, sino que está presente en nuestras vidas”.

En ese sentido, afirmó que la condición de desaparecidos implica que la historia continúa teniendo una presencia en el presente. “No pasó, no es un pasado, sino que es un hoy, porque ellos todavía están desaparecidos”, señaló. La propuesta también busca que la memoria sea abordada como parte de la historia cultural y social del departamento y del país.

Aunque el eje del Día del Patrimonio de este año está centrado en las raíces indígenas, desde la filial entienden que quienes fueron víctimas de la represión y continúan desaparecidos también forman parte del patrimonio colectivo. “Ellos que no están forman parte de nuestro patrimonio cultural, forman parte de nosotros y nos pueden enseñar también muchas cosas que no queremos que vuelvan a pasar”, expresó.

El papel de las nuevas generaciones

Otro de los aspectos destacados es la participación de jóvenes en las actividades, particularmente en la lectura de las historias incluidas en el libro. La organización había pensado inicialmente en convocar principalmente a mujeres, pero luego decidió incorporar también a varones. La respuesta fue una participación de jóvenes que aceptaron leer las historias y comenzaron a prepararse a partir de los materiales enviados. “Gente joven se conectó, varones y mujeres, para leer”, relató Urróz, quien espera que la actividad del domingo resulte especialmente significativa.

Desde la filial de la Comisión Honoraria de Sitios de la Memoria esperan especialmente la presencia de los salteños que participaron hace seis años en las fotografías de Imágenes del silencio. La propuesta busca que la memoria no quede circunscripta a una fecha determinada y que las historias de quienes fueron víctimas de la desaparición forzada continúen siendo conocidas por las nuevas generaciones.

Las actividades se desarrollarán entre las 19.00 y las 23.00, tanto el sábado como el domingo, en el Mercado 18 de Julio.