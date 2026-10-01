Octubre Rosa: Salto refuerza la prevención y apuesta a detectar el cáncer de mama a tiempo

En el Palacio Córdoba de la Intendencia de Salto se realizó el lanzamiento de Octubre Rosa, una iniciativa que busca generar conciencia sobre el cáncer de mama y promover el acceso a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos, con énfasis en la prevención y la detección precoz de la enfermedad.

El director departamental de Salud de Salto, Luis Rodríguez, señaló que hablar de cáncer de mama “no es solamente hablar de prevención, sino de oportunidades”. Recordó que, al igual que el año pasado, las actividades se desarrollarán mediante un trabajo interinstitucional que involucrará a funcionarios de la Intendencia de Salto, ASSE, el Hospital Regional Salto, la Red de Atención Primaria (RAP), el Centro Médico y clínicas de la ciudad, además de otras instituciones que trabajan desde hace años en esta área.

Rodríguez sostuvo que hablar de prevención y de oportunidades es importante tanto para Salto como para el país. “Lamentablemente, en Uruguay aproximadamente se diagnostican cinco casos de cáncer de mama por día”, señaló, y planteó que el desafío es que las instituciones puedan “llegar a tiempo” para evitar que la enfermedad se transforme en “una historia triste”.

En materia de detección precoz, desde hace varios años se trabaja junto a las clínicas Realini y Amorín para acercar los controles a mujeres que enfrentan mayores dificultades de acceso, entre ellas mujeres del medio rural y privadas de libertad. Este año se volverá a realizar una actividad conjunta con mamografías gratuitas y, según explicó Rodríguez, se buscará ampliar las posibilidades de acceso a estos estudios.

El jerarca recordó además las pautas ministeriales de 2024, que establecen recomendaciones de acuerdo con los factores de riesgo de cada mujer. En ese marco, señaló que las mamografías deben realizarse anualmente entre los 40 y los 49 años y, luego, cada dos años hasta los 74, de acuerdo con las indicaciones correspondientes.

En el marco de Octubre Rosa, el objetivo es volver a poner el foco en la importancia de realizarse los controles y detectar la enfermedad de manera temprana. “Debemos llegar a tiempo”, sostuvo Rodríguez, porque un diagnóstico precoz permite mejorar las posibilidades de tratamiento y la calidad de vida de las mujeres.

En Salto, las cifras de detección de cáncer de mama se encuentran actualmente en revisión. Rodríguez explicó que se están analizando los datos provenientes tanto del sistema público como del privado, debido a la cantidad de diagnósticos que se realizan en el departamento.

Por su parte, el representante de la intendencia, Carlos Silva, destacó el trabajo de coordinación que las distintas instituciones vienen desarrollando en los últimos meses para evitar superponer actividades y lograr una agenda común. Valoró, además, que las acciones de prevención del cáncer de mama hayan adquirido continuidad institucional, de modo que puedan sostenerse en el tiempo y no dependan de los cambios de autoridades o de quienes ocupen las responsabilidades en cada organismo.

La directora del Hospital Regional Salto (HRS), Gabriela González, destacó la importancia de dedicar un mes a poner el foco en el cáncer de mama y, especialmente, en su prevención. Señaló que Octubre Rosa es una oportunidad para “educar, transmitir e informar” a la población sobre una enfermedad que, detectada a tiempo, puede ser curable.

En ese sentido, consideró necesario también despejar algunos mitos en torno a la mamografía. Explicó que, en muchas ocasiones, las mujeres reciben la indicación de realizarse controles y es necesario dedicar tiempo a conversar con ellas para explicar los beneficios del estudio y despejar temores sobre posibles efectos adversos.

“Los beneficios son altos y no hay nada comprobado que indique que la mamografía provoque efectos secundarios adversos. Todo lo contrario: la mamografía salva vidas”, afirmó González.

La directora señaló además que la calidad del estudio y de los informes ha mejorado con el tiempo, lo que permite obtener diagnósticos cada vez más precisos. Por eso, consideró que Octubre Rosa debe servir para reforzar el mensaje sobre la importancia de realizarse los controles: la mamografía permite detectar una enfermedad antes de que sea clínicamente evidente.

En el HRS funciona una policlínica dedicada a la prevención, el control, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama. Allí también se realiza el seguimiento de las pacientes una vez finalizado el tratamiento, con el objetivo de acompañarlas durante las distintas etapas del proceso.

González destacó la importancia de ese acompañamiento porque “el tránsito por esta enfermedad no es fácil”, pero con apoyo y seguimiento puede convertirse en un proceso “bastante más amigable” para las pacientes.

El Hospital Regional Salto participará además en distintas actividades de difusión y sensibilización previstas durante octubre, en coordinación con ASSE y la Red de Atención Primaria (RAP).

Educación para la salud

Desde la Red de Atención Primaria (RAP), su director, Roberto Varela, explicó que durante Octubre Rosa se trabajará en dos líneas, una de ellas vinculada directamente a la atención clínica de la población que concurre a las policlínicas.

Esta línea incluye, por un lado, la atención propiamente dicha y la solicitud de mamografías cuando corresponda, para todas las mujeres que tengan indicada la realización del estudio. Pero Varela subrayó que el control debe ir acompañado necesariamente de un espacio de educación para la salud.

Según explicó, en la consulta suelen aparecer dos temores vinculados a la mamografía. Uno de ellos es la exposición a la radiación. “Es un mito”, afirmó, y señaló que, por el contrario, está demostrado que para las mujeres que tienen indicada la mamografía, la detección temprana de una lesión puede marcar una diferencia decisiva y “salvarles la vida”.

El segundo temor está relacionado con el propio procedimiento y con los aparatos utilizados para realizar el estudio. En ese sentido, Varela destacó que los equipos más modernos han mejorado las condiciones para las mujeres y permiten realizar el examen de una manera más adecuada.

La propuesta de la RAP busca, de esta forma, que el acceso a la mamografía no se limite a la indicación del estudio, sino que esté acompañado por información que permita despejar dudas y temores y facilite que más mujeres lleguen a tiempo a un diagnóstico.

La licenciada en Enfermería Ruth Rosas, en representación del Centro Médico de Salto, destacó el trabajo que desarrolla la Unidad de Mastología, que funciona desde 2022 con un equipo multidisciplinario. Durante octubre, la institución llevará adelante distintas actividades de sensibilización, entre ellas una propuesta centrada en “mitos y realidades” del cáncer de mama, además de otras instancias previstas para el 13 y el 20 de octubre.

Rosas también se refirió al acompañamiento que reciben las pacientes y sus familias a lo largo de las distintas etapas de la enfermedad, desde el diagnóstico y el tratamiento hasta el seguimiento. La propuesta, señaló, busca que ese proceso no se limite a la atención médica, sino que incluya también contención y acompañamiento a las personas y sus familias.

La presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto, Aline Bisio, invitó a comercios y empresas de todo el departamento a sumarse a la campaña mediante la colocación de globos rosados, una forma de hacer visible Octubre Rosa y recordar, también desde los espacios cotidianos, la importancia de la prevención y los controles.

Desde la Clínica Radiológica Dr Germán Amorim, su directora, Hilda María Amorim, destacó la evolución que ha tenido el trabajo de detección temprana del cáncer de mama y valoró especialmente la articulación que se ha logrado entre distintas instituciones en torno a esta causa.

En la misma línea, Lucía Realini, directora ejecutiva del Consultorio Radiológico Realini, puso el foco en la coordinación interinstitucional y en la necesidad de acercar los servicios de salud a quienes encuentran mayores dificultades para acceder a una consulta.

Explicó que, además de los temores vinculados a la enfermedad y a los estudios, existen obstáculos concretos como la falta de transporte o el costo de los traslados. Por eso, destacó la importancia de “trabajar en conjunto” para facilitar el acceso a los controles y evitar que esas barreras terminen alejando a las mujeres de la atención.

En plaza Treinta y Tres

Por su parte, la doctora Viviana Domínguez, en representación de la Clínica Municipal, informó que la agenda completa de Octubre Rosa será difundida a través de las redes sociales de las instituciones participantes.

Entre las actividades previstas, mencionó la que se realizará este viernes a las 14.00 en el stand de la Intendencia de Salto en la Expo Salto, junto a estudiantes de Enfermería de la Udelar. La propuesta incluirá juegos y actividades interactivas para abordar el cáncer de mama y poner en discusión algunos de los principales “mitos y realidades” en torno a los estudios.

También habrá actividades en Pueblo Olivera y en el Centro de Agudos. Por primera vez, además, Octubre Rosa llegará a la plaza Treinta y Tres, donde se plantará un jardín con forma de lazo rosa y plantines rosados. La iniciativa contará con la participación de usuarias, pacientes que atravesaron la enfermedad, familiares y público en general.

La intención es que ese espacio permanezca más allá de octubre y se convierta en un recordatorio durante todo el año sobre la importancia de los controles y la detección temprana.

El cierre de las actividades será nuevamente en el Teatro Larrañaga, con una instancia formal que contará con la participación de la Banda Municipal, la Orquesta Municipal y la Escuela de Ballet.