Cuidacoches cuestionan traslado de motos del centro y advierten por la seguridad de la zona

La intendencia comenzó a retirar los estacionamientos de motos de la calle Uruguay y trasladarlos a las transversales.

La Intendencia de Salto comenzó a implementar el Proyecto de Reordenamiento de Espacios de Estacionamiento y Paradas de Motos en el microcentro de la ciudad, aprobado por la resolución 380/2026 del 18 de agosto.

La medida dispone el retiro de los estacionamientos de motos ubicados sobre la calle Uruguay, entre 18 de Julio y Juan Carlos Gómez, para trasladarlos hacia las calles transversales.

Según explicó el encargado del Área Gestión de Tránsito, Alberto Subí, en un comunicado emitido por la oficina de prensa de la comuna, el objetivo es descongestionar la principal arteria del departamento y generar mejores condiciones para la circulación. “La idea es informar a la población que se está trabajando en el cambio del estacionamiento de motos en la principal arteria del departamento. Los estacionamientos ya no estarán más sobre calle Uruguay, de plaza a plaza (Artigas y Treinta y Tres) y pasarán a las transversales”, señaló.

Los trabajos ya comenzaron en algunas de las calles previstas para recibir los nuevos espacios. En Asencio, por ejemplo, el equipo de señalización, a cargo de Leonardo Fagúndez, trabaja en la pintura y demarcación de los nuevos estacionamientos. Subí sostuvo en el mismo comunicado que con la modificación “se va a liberar básicamente la arteria principal” y se buscará favorecer “una movilidad más sustentable”, mediante el estacionamiento de las motos en los costados y en forma perpendicular.

Cuidacoches advierten por los impactos de esta medida

La decisión, sin embargo, generó cuestionamientos desde el gremio de cuidacoches. Su presidente, Víctor Mezzetti, señaló a la diaria que la reducción de espacios para automóviles en las calles transversales donde se ubicarán las motos tendrá consecuencias directas sobre quienes trabajan vendiendo tarifas de la zona azul.

Mezzetti explicó que los nuevos estacionamientos para motos ocuparán parte de los lugares que actualmente utilizan los vehículos que pagan zona azul. “Vamos a tener poco espacio para los cuidadores que están vendiendo tarifas de la zona azul en las paralelas”, sostuvo.

Según el dirigente, el espacio destinado a la venta tarifaria “se va a achicar más de la mitad”, lo que, desde su perspectiva, significará una disminución en la recaudación de los trabajadores que desarrollan esa actividad.

La preocupación del gremio no se limita, sin embargo, al aspecto económico. Mezzetti también planteó reparos vinculados con la seguridad de las motos y con las condiciones en que los trabajadores del centro deberán dejar sus vehículos durante su jornada laboral.

El presidente del gremio de cuidacoches afirmó que comerciantes y trabajadores de la zona céntrica han manifestado preocupación porque, a partir de la modificación, deberán estacionar sus motos a varias cuadras de sus lugares de trabajo. “Los trabajadores tienen miedo a que les roben, la situación en este momento está complicada y algunos comercios quedan muy lejos de los estacionamientos”, afirmó.

También marcó una diferencia entre los nuevos espacios y los estacionamientos ubicados sobre la calle Uruguay. Según sostuvo, en esa arteria “tienen cámaras de vigilancia”, mientras que algunos de los lugares hacia donde se trasladarán las motos no contarían con las mismas condiciones de videovigilancia. La situación, afirmó, “genera inquietud entre los trabajadores, que deberán evaluar cómo trasladarse y dónde dejar sus vehículos durante sus horarios laborales.

Otro de los cuestionamientos formulados por Mezzetti refiere al proceso mediante el cual se resolvió la modificación. El dirigente sostuvo que los trabajadores del centro deberían haber sido consultados antes de adoptar la decisión. “No buscaron la opinión de las personas para saber si estaban de acuerdo o no con esos cambios”, afirmó. A su entender, además de considerar la organización del tránsito, la intendencia debería haber contemplado la realidad de quienes concurren diariamente al microcentro a trabajar.

El planteo del gremio se produce mientras la intendencia avanza con la instalación de la nueva señalización y la redistribución de los espacios. El proyecto busca liberar la calle Uruguay y trasladar las motos a las transversales, y los cuidacoches advierten sobre los efectos que tendrá la modificación, la venta de zona azul y las condiciones de seguridad de quienes utilizan motos para trasladarse hasta sus lugares de trabajo.