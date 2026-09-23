Bomberos de varios países medirán sus destrezas en las Olimpíadas de Termas del Arapey en Salto

El encuentro reunirá a más de 300 participantes de distintos países de la región, entre ellos, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay. Algunas delegaciones, además, concurrirán acompañadas por sus familias, por lo que la actividad implicará también el traslado y la presencia de visitantes durante las jornadas de competencia.

El suboficial mayor de Bomberos Matías Alzúa, entrevistado por la diaria, se refirió a las próximas Olimpíadas de Bomberos, una competencia sudamericana denominada Copa Integración que se desarrollará los días 9, 10 y 11 de octubre en Termas del Arapey, en el departamento de Salto.

Alzúa explicó que se trata de competencias “netamente bomberiles”, en las que los participantes ponen a prueba sus capacidades físicas, técnicas y de trabajo en equipo. La propuesta se diferencia de las olimpíadas deportivas tradicionales, ya que no incluye disciplinas como fútbol, vóleibol o tenis, sino pruebas vinculadas directamente con las tareas y destrezas propias del trabajo de los bomberos.

Entre las actividades previstas se encuentran el arrastre de mangueras y equipos pesados, el ascenso a torres o escaleras y distintas pruebas de velocidad y técnica. Se trata, según explicó Alzúa, de instancias que buscan poner a prueba las habilidades que los efectivos desarrollan en su tarea cotidiana.

“Son eventos de entrenamiento y camaradería para el personal operativo”, señaló. En ese sentido, la competencia combina el componente deportivo con una instancia de encuentro entre bomberos de distintos países y con diferentes experiencias dentro de la actividad.

Las jornadas comenzarán el viernes al mediodía y continuarán durante todo el sábado. El domingo por la mañana se desarrollarán las últimas pruebas y culminará la competencia con la participación de quienes hayan alcanzado las instancias finales.

Será la primera vez que las Olimpíadas de Bomberos se realicen en Uruguay. Alzúa recordó que el país ya ha participado en competencias de este tipo realizadas en el exterior y que ha obtenido “muy buenos resultados”.

Para esta edición se espera la participación de efectivos de la mayoría de los destacamentos del país. Las competencias estarán organizadas tanto en modalidades individuales como por equipos, y contemplarán distintas categorías de edad, de modo que los participantes puedan competir de acuerdo con sus características y experiencia.

Una de las novedades de esta edición será, además, la participación de un equipo integrado por personal que pasó a situación de retiro. De esta manera, la competencia no estará limitada únicamente a quienes actualmente cumplen funciones operativas, sino que también permitirá la participación de quienes formaron parte del cuerpo de bomberos y ya se encuentran retirados.

A la competencia se sumarán también bomberos voluntarios. Alzúa explicó que esta participación responde a una realidad diferente en varios países de Sudamérica, donde los cuerpos de bomberos no tienen carácter estatal y buena parte de quienes desarrollan esta tarea lo hacen en condición de voluntarios.

La organización de la Copa Integración cuenta con el respaldo de la Organización de Bomberos Americanos (OBA) y de la Dirección Nacional de Bomberos, además del aporte y la colaboración de distintas empresas vinculadas a la realización del evento.

En el plano local, Alzúa destacó especialmente el apoyo de la Intendencia de Salto, al que consideró “fundamental” para la organización de la actividad y para que el departamento pueda recibir a las delegaciones que llegarán desde distintos puntos de la región.

El suboficial mayor explicó que detrás de la competencia existe un equipo profesional que trabaja específicamente en la organización de este tipo de encuentros. Ese grupo es el encargado de llevar adelante la planificación y coordinar los distintos aspectos necesarios para la realización de las pruebas.

Así, durante tres jornadas, Termas del Arapey se convertirá en el punto de encuentro de bomberos de distintos países y de buena parte de los destacamentos uruguayos. La Copa Integración combinará pruebas de exigencia física y técnica con una instancia de intercambio y camaradería entre quienes desempeñan una misma tarea, ya sea como personal operativo, retirado y voluntarios.