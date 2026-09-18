Florencia Forrisi: “No podemos permitir que el discurso de odio aleje a las personas del sistema de salud”

La coordinadora de Género y Diversidad Sexual destacó los avances de Salto y advirtió sobre las barreras que aún persisten para la población LGBTQ+.

En conferencia de prensa, la coordinadora del Programa Nacional de Género y Diversidad Sexual, Florencia Forrisi, señaló que desde el año pasado se realiza un relevamiento para conocer el grado de cumplimiento de las recomendaciones sobre salud y diversidad sexual en los distintos departamentos del país. En ese marco, destacó que Salto fue el primer departamento en responder de forma completa al relevamiento.

Forrisi recordó que el Ministerio de Salud Pública (MSP) y Uruguay tienen una serie de compromisos vinculados con el acceso a la salud de toda la población, incluida la población LGBTQ+. Sin embargo, advirtió que “hay cosas que en algunos departamentos todavía no se cumplen”.

La jerarca también hizo referencia a lo señalado por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, quien informó que aún quedan pendientes diversas incorporaciones en materia de salud. En este contexto, Forrisi enfatizó que no se puede permitir que los discursos de odio y la discriminación terminen alejando a las personas del sistema sanitario.

“Se puede pensar que de repente no le va a afectar a la persona, pero hoy en día se sabe y existe evidencia de que el estigma y la discriminación que sufre cualquier población es un determinante social de la salud”, sostuvo.

Según explicó, estas situaciones tienen consecuencias tanto en la salud física como mental y pueden incidir en los motivos de enfermedad y muerte, así como en las posibilidades de acceder oportunamente a la atención. “Hay personas que no concurren porque están temerosas de que los discursos que a veces se escuchan en las redes sociales o en algún programa de televisión puedan estar del otro lado de un consultorio y, desgraciadamente, algunas veces se encuentran”, afirmó.

En contrapartida, destacó el papel que cumple el entorno familiar. “Se sabe que el apoyo familiar juega un rol clave a la hora de mejorar el impacto que pueda tener en la salud la vida de las personas”, dijo. El mayor impacto negativo, agregó, se observa cuando existe rechazo familiar, una situación que puede condicionar el desarrollo posterior de la vida de las personas. “Estamos hablando de la salud mental y física”, remarcó.

Forrisi consideró que Salto presenta buenas condiciones para avanzar en la atención de la población LGBTQ+, debido a que cuenta con personal capacitado tanto en el sector público como en el privado.

“Sabiendo que tenemos personal formado en Salto, no es necesario traerlos de otros lugares”, señaló. Explicó que algunas prestaciones ya se brindan en el departamento, mientras que aquellas que todavía no están disponibles se coordinan para que las personas puedan acceder a ellas en Montevideo.

No obstante, advirtió que uno de los problemas continúa siendo la comunicación. “Muchas veces está la posibilidad de consultar, pero las personas lo desconocen”, explicó. A su entender, no alcanza con que exista personal capacitado o una prestación disponible si esa información no llega a quienes la necesitan.

“En eso también tenemos que trabajar, aunque parezca una cosa banal: informar sobre que está disponible algo es muy importante para que la gente acceda”, afirmó.

Una guía actualizada para la atención

Forrisi recordó que en 2015 se presentó por primera vez la Guía de Salud y Diversidad Sexual, que reúne recomendaciones para la atención sanitaria de esta población. El año pasado se inició una revisión de las pautas y el 3 de setiembre de este año se presentó una nueva edición.

La intención, explicó, es que la Dirección Departamental de Salud se encargue de distribuir la actualización entre los prestadores públicos y privados del departamento. Consideró que contar con información de primera mano es relevante tanto para los equipos de salud como para las organizaciones de la sociedad civil.

La nueva guía busca, de esta manera, fortalecer el acceso a una atención adecuada y contribuir a que las prestaciones disponibles sean efectivamente conocidas por quienes las necesitan.