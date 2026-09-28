Hebert Rattín fue declarado ciudadano ilustre de Salto tras siete décadas de vuelo y servicio

A los 89 años y con más de 20.000 horas de vuelo, el piloto salteño recibió la distinción por su trayectoria en la aviación civil y su aporte a la comunidad.

El viernes, la Junta Departamental de Salto realizó una sesión extraordinaria en la que fue declarado Ciudadano Ilustre de Salto el piloto de aviación Hebert Luis Rattín Tanoni. El homenaje reunió a autoridades nacionales y departamentales, familiares, amigos, colegas y alumnos del reconocido aviador salteño.

La iniciativa surgió a partir de una propuesta de la Asociación de Amigos del Patrimonio Histórico de Salto, transmitida al edil Pablo Williams, quien presentó el planteo ante la Comisión de Cultura de la Junta Departamental. El proyecto recibió el respaldo del intendente Carlos Albisu y fue aprobado por unanimidad.

Durante la sesión, Williams destacó que la trayectoria de Rattín “trasciende su desempeño profesional y constituye un ejemplo de perseverancia, vocación y servicio” y sostuvo que la historia del piloto salteño es también la historia de un sueño perseguido durante décadas.

El edil recordó que Rattín comenzó a vincularse con la aviación desde muy joven y que alcanzar su objetivo implicó sacrificios, esfuerzo, disciplina y determinación. “El cielo nunca fue para él únicamente un lugar de trabajo. Además de una pasión personal, fue también una herramienta para ayudar a los demás”, afirmó.

En ese sentido, destacó los diferentes servicios que Rattín prestó a lo largo de su carrera y señaló que cada vuelo estuvo acompañado por responsabilidad profesional y compromiso con quienes dependían de su trabajo. “Su pasión se transformó en servicio”, resumió Williams.

El edil sostuvo además que el homenaje tiene una dimensión vinculada con la memoria y la transmisión de valores a las nuevas generaciones. “Nuestros jóvenes necesitan referentes reales, necesitan conocer historias de hombres y mujeres de nuestra propia tierra que demostraron con hechos que es posible soñar, esforzarse y alcanzar metas extraordinarias sin perder jamás la humildad ni el compromiso con la comunidad”, señaló.

Más de siete décadas de vuelo

El proyecto aprobado por la Junta Departamental establece que Hebert Luis Rattín Tanoni nació en Salto el 4 de mayo de 1937, en el barrio Salto Nuevo, donde creció y continúa viviendo junto a su familia.

Desde niño manifestó interés por la aviación y a los 18 años obtuvo su habilitación como piloto.

De acuerdo con los antecedentes incluidos en el proyecto, continuó volando durante más de siete décadas. La resolución destaca que es considerado “el decano de los pilotos civiles del país” y que acumula más de 20.000 horas de vuelo al servicio de la sociedad. Su actividad profesional estuvo vinculada a distintos ámbitos.

Entre otros servicios, se desempeñó como piloto de ambulancias en situaciones de catástrofe, trasladando enfermos desde localidades y zonas que habían quedado aisladas. También participó en tareas vinculadas al combate contra la langosta y en otras actividades de interés social.

A lo largo de su carrera transportó además a empresarios, comerciantes y autoridades nacionales y departamentales, incluidos presidentes, intendentes, ministros y legisladores.

Visiblemente emocionado, Rattín agradeció la distinción y a las autoridades que participaron en el homenaje. Extendió el reconocimiento a la Junta Departamental y a los representantes de todos los partidos políticos. “Recibir hoy esta distinción de Ciudadano Ilustre de mi querida ciudad de Salto me llena de una emoción que difícilmente puede expresar en palabras”, afirmó.

El piloto recordó que había ocupado una banca en la Junta Departamental muchos años atrás y destacó el papel del organismo como “la Caja de Resonancia del Pueblo Salteño”.

A sus 89 años, Rattín repasó siete décadas vinculadas a la aviación. “70 años de vida unidos en una profesión que elegí siendo muy joven, la de piloto aviador. 70 años mirando desde el cielo, pero 70 años con los pies puestos en la tierra, que me vio crecer, formar una familia, desarrollar mi vocación”, expresó. “He tenido la enorme fortuna de hacer de mi pasión mi profesión”, sostuvo, al tiempo que remarcó que siempre mantuvo el orgullo de ser salteño.

El homenajeado señaló que una vida no debe medirse solamente por los años transcurridos ni una profesión únicamente por el tiempo de actividad, sino también por las huellas que se dejan en los demás y por aquello que se pudo aportar a la sociedad. Por esa razón, afirmó que la distinción no la recibía solamente en su nombre, sino también en representación de su familia, sus compañeros de profesión y de todas las personas que confiaron en él.

El recuerdo de sus comienzos

Rattín dedicó parte de su discurso a quienes contribuyeron a su formación profesional. Recordó a sus primeros instructores y a los compañeros con los que compartió sus comienzos en la actividad. “Mis primeros trabajos en la aviación [fueron] empujando y lavando los aviones… Siento orgullo”, relató.

También evocó a la generación con la que obtuvo su formación como piloto. Recordó que en 1956 se recibió una tanda de ocho pilotos y señaló que recientemente había despedido a uno de aquellos compañeros. “Solamente este cuerpo vive, no hay más que este cuerpo”, expresó con emoción.

En el tramo final de su intervención, Rattín destacó que “si tuviera que elegir nuevamente mi camino sería volver a elegir el mismo cielo y volvería a elegir la misma tierra en Salto”.

La Junta Departamental aprobó el proyecto de decreto por unanimidad, con 21 votos afirmativos sobre 21 ediles presentes. El reconocimiento formaliza así una distinción a una trayectoria marcada por décadas de actividad aeronáutica, servicios prestados a la sociedad y una estrecha identificación con Salto.