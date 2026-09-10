Mes de la Juventud en Salto apuesta a la participación, la salud mental y nuevas oportunidades para jóvenes

Con actividades en la ciudad y el interior, la intendencia busca fortalecer la participación juvenil, atender sus preocupaciones y generar espacios de encuentro durante todo el año.

La Intendencia de Salto dio comienzo a una nueva edición del Mes de la Juventud, una propuesta que durante setiembre busca generar espacios de participación, recreación, cultura, deporte y encuentro para los jóvenes del departamento.

La agenda comenzó con actividades en el interior y continuó con propuestas que incluyen concursos, talleres y proyectos vinculados a la acción climática.

La encargada del área de Juventud de la Intendencia de Salto, Lucía Molinari, destacó en diálogo con la diaria el entusiasmo con el que se inició esta nueva edición y señaló que “uno de los objetivos es ampliar progresivamente las propuestas y llegar a una mayor cantidad de jóvenes”.

Entre algunas de las primeras actividades realizadas mencionó una jornada en Colonia Lavalleja, en la que se llevaron adelante actividades para jóvenes, niños de escuelas y estudiantes de distintos institutos. A esto se sumó el primer concurso juvenil de obras de teatro, desarrollado en el Ateneo, experiencia que, según Molinari, permitió comprobar “el interés y compromiso de los jóvenes con nuevas propuestas culturales”.

También se realizó la presentación de los proyectos ganadores del Fondo de Juventud y Acción Climática, mientras que la agenda continuó en Belén, con actividades en las que participaron estudiantes de UTU y del liceo.

Más allá de las actividades recreativas y culturales, el contacto directo con los jóvenes permite conocer cuáles son sus principales preocupaciones. Molinari señaló que, tanto en la ciudad como en las localidades del interior, “aparecen planteos similares”. Entre las inquietudes más frecuentes mencionó “el acceso a los estudios, las dificultades para conseguir trabajo, la falta de recursos y la necesidad de contar con más actividades, especialmente en las localidades del interior del departamento”.

A esas preocupaciones se suma una temática que desde el área de Juventud consideran especialmente importante: la salud mental. Molinari sostuvo que “es un asunto que los propios jóvenes tienen presente y que aparece en las conversaciones durante las visitas a las diferentes localidades”.

Por ese motivo, la generación de espacios de encuentro y participación constituye, para el área, una herramienta que trasciende lo estrictamente recreativo. “Cuando asumimos la representación de esta área, nos pusimos a trabajar con uno de los objetivos principales, que era cuidar la salud mental de los jóvenes a través de generar actividades, generar encuentros de participación entre ellos”, indicó.

La intención es que la presencia en el interior no quede limitada al Mes de la Juventud.

Desde la intendencia se trabaja junto con los municipios para generar talleres y cursos que puedan desarrollarse con mayor frecuencia durante el año. Molinari explicó que existe una buena relación con los alcaldes y que se está negociando la posibilidad de sostener este tipo de propuestas de manera habitual. “Esto no puede ser solamente una vez al año, la idea es repetir esa experiencia y extender el criterio al resto de las actividades”.

La responsable de Juventud destacó, además, que para ampliar la llegada de las propuestas resulta necesario articular con otras áreas de la intendencia y con diferentes instituciones. En ese sentido, valoró el apoyo recibido desde distintos sectores del gobierno departamental y puso como ejemplo al Centro Coordinador de Emergencias Departamentales, “que facilitó un vehículo para posibilitar el traslado del equipo hasta Belén”.

Pero la articulación, señaló, “no se limita a la estructura departamental. También se viene trabajando con la Universidad de la República y el Instituto Nacional de la Juventud, buscando coordinar esfuerzos y generar mejores oportunidades”.

Una juventud comprometida

Al definir cómo observa actualmente a la juventud salteña, Molinari fue contundente: la considera comprometida y con ganas de participar. Una muestra de ello fue la convocatoria al Fondo de Juventud y Acción Climática donde “se presentaron más de 25 proyectos”, una cifra que sorprendió positivamente a los responsables del área. “Nos sorprendió el nivel y la cantidad de proyectos que se presentaron”, manifestó.

Para Molinari, esa respuesta demuestra que existe una juventud con inquietudes, preocupaciones y voluntad de generar propuestas. “Vemos el compromiso que hay en los jóvenes, el querer avanzar, el querer salir adelante”, expresó.

El Mes de la Juventud tendrá su cierre el domingo 27 de setiembre, jornada en la que se prevé reconocer a los jóvenes ganadores de las diferentes actividades desarrolladas durante el mes. También habrá un espectáculo musical y una instancia destinada a mostrar talentos jóvenes que participaron en las propuestas durante el año y de las actividades del propio mes.

Antes de esa fecha, la agenda continuará con una amplia variedad de actividades. Entre ellas se encuentra una feria de trueque prevista para el domingo en la Plaza del Sauzal, pensada como una propuesta familiar que incluirá actividades para niños.

Durante la semana siguiente se desarrollarán campeonatos de fútbol, vóley y básquet, además de un concurso gastronómico y un cine bajo las estrellas. También habrá actividades en el parque Solari durante la semana de vacaciones y propuestas en Termas del Daymán.

Molinari invitó a los jóvenes y a sus familias a mantenerse informados a través de las redes sociales del área y a participar en las diferentes actividades, señalando que, “aunque el Mes de la Juventud está pensado principalmente para los jóvenes, la intención es también involucrar a las familias, entendiendo que su apoyo y acompañamiento son fundamentales”, concluyó.