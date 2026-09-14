Salto y Concordia preparan una respuesta conjunta ante posible escenario climático como el de 2015-2016

Las dos ciudades intercambiaron información y planes de respuesta ante los pronósticos que advierten sobre la posibilidad de un fenómeno de características similares al registrado hace una década.

Representantes de Salto y Concordia se reunieron en el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) para intercambiar información, compartir experiencias y anticipar las medidas necesarias frente a una eventual emergencia.

En el encuentro participaron el coordinador del Cecoed, Aquiles Mainardi; el director general de Desarrollo Social, Facundo Marziotte; el director general de Cercanía, Juan Andrés Machiavello, y el secretario de Salud del Municipio de Concordia y director de Emergencia Sanitaria de la provincia de Entre Ríos, Diego Sauré, quien además está al frente del Comité de Operaciones de Emergencias Sanitarias.

Según la información brindada por la Intendencia de Salto a la diaria, la reunión partió de una preocupación compartida: los pronósticos que manejan ambos territorios contemplan la posibilidad de un fenómeno de características similares al ocurrido durante 2015-2016, cuando las condiciones climáticas generaron importantes impactos a ambos lados del río Uruguay.

Para Sauré, la ubicación de Salto y Concordia, frente a frente, hace especialmente relevante la coordinación entre ambas ciudades. “Compartir qué estamos haciendo cada uno de nuestro lado y trabajar en forma conjunta y articulada nos va a ayudar a los dos para la gestión de esta crisis”, señaló.

El funcionario concordiense destacó, además, algunas de las medidas adoptadas por la ciudad a partir de experiencias recientes. Entre ellas mencionó el fuerte evento meteorológico del pasado 18 de julio, que llevó a reforzar los sistemas de comunicación para situaciones de emergencia.

Concordia incorporó repetidores, equipos de VHF, antenas satelitales y otros recursos destinados a mantener las comunicaciones operativas durante una eventual crisis. La experiencia dejó en evidencia que, frente a fenómenos de gran intensidad, contar con canales de comunicación alternativos puede resultar determinante para sostener la coordinación de los equipos de respuesta.

Planificar antes de la emergencia

Mainardi señaló que uno de los principales objetivos del encuentro fue “intercambiar experiencias” y detectar qué aspectos pueden mejorar ambas ciudades en materia de planificación y respuesta.

En ese sentido, remarcó el valor de la información proporcionada por Salto Grande y por los equipos técnicos vinculados a la represa, así como de los antecedentes del evento de 2015-2016. Contar con esos datos, sostuvo, permite trabajar sobre escenarios posibles y anticipar las necesidades que podría generar una emergencia de larga duración.

Uno de los puntos que concentró especial atención fue la situación del interior del departamento. Un fenómeno prolongado podría dejar aisladas durante varios días a algunas localidades, por lo que la planificación deberá contemplar no solo la respuesta inmediata, sino también el abastecimiento, las comunicaciones y la asistencia a las poblaciones que eventualmente queden incomunicadas.

La coordinación entre Salto y Concordia busca, de esta manera, anticiparse a un escenario que todavía es incierto, pero para el que las autoridades de ambas ciudades prefieren prepararse con tiempo: compartir información, identificar dificultades y definir respuestas antes de que una emergencia obligue a ponerlas en práctica.