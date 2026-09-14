La seguridad se discute en el barrio: vecinos de Salto buscan recuperar la confianza en la Policía

El encuentro en Andresito 2 reunió a representantes de unos 12 barrios y dejó abierto un canal directo con el titular de la seccional cuarta.

La reunión entre referentes barriales y el comisario de la seccional cuarta de la ciudad de Salto, Marcelo Tomás, fue valorada como “excelente y muy fructífera” por la referente de la Red de Mujeres Departamental, Sandra Pintos.

El encuentro, realizado en el barrio Andresito 2, permitió por primera vez que un jefe de seccional se trasladara al territorio para escuchar directamente los planteos de vecinos y delegados de distintas zonas.

Según explicó Pintos a la diaria, participaron representantes de aproximadamente 12 barrios y el principal reclamo estuvo vinculado con el aumento de la inseguridad, los enfrentamientos entre grupos de personas de la zona y distintos episodios de robos y rapiñas.

La principal preocupación de los vecinos, señaló, es la presencia de armas de fuego y los disparos que se escuchan en el barrio. También mencionó las peleas con armas cortopunzantes y la presencia frecuente de personas armadas. A esto se suma la venta y el consumo de drogas, que, según Pintos, suele concentrarse en algunas esquinas y “distorsiona el funcionamiento del barrio”.

La referente sostuvo que estas situaciones también repercuten en los niveles de denuncia. “La gente había perdido la confianza en llamar a la Policía”, afirmó. Explicó que algunos vecinos entendían que, aunque los efectivos del Ministerio del Interior detuvieran a personas señaladas por delitos, estas recuperaban la libertad pocos días después y regresaban al barrio.

Esa percepción llevaba a que muchas personas desistieran de denunciar porque consideraban que “no valía la pena”, ante la posibilidad de que los detenidos quedaran nuevamente en libertad por decisión de la Fiscalía o de la Justicia. A esto se agregaba el temor a posibles represalias contra quienes identificaran a los responsables.

Pintos recordó, en ese sentido, la situación vivida por la referente del barrio Andresito 2, quien fue agredida con piedras, insultos y amenazas por “denunciar a la gente del barrio”.

Durante el encuentro, Tomás recibió los planteos de los vecinos y dejó un número de contacto para establecer una comunicación directa con él. Además, aseguró que quienes cuenten con elementos o pruebas vinculadas con situaciones delictivas podrán hacérselos llegar personalmente.

“De ahora en más hay comunicación directa con el comisario de la seccional cuarta”, destacó Pintos, quien consideró que este vínculo puede contribuir a recuperar la confianza de los vecinos y facilitar las denuncias.

La referente de la Red de Mujeres Departamental remarcó que hasta ahora “jamás había pasado que un comisario fuera a territorio a reunirse con los delegados y los vecinos de la zona”. A su entender, la concreción del encuentro fue resultado del trabajo que la organización viene desarrollando mediante distintas convocatorias barriales. “Fue una reunión excelente y muy fructífera”, resumió Pintos, y señaló que ya hubo respuestas a algunas de las denuncias planteadas durante el encuentro.