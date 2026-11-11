Escolares de 13 centros educativos acceden a programa que promueve el aprendizaje y la seguridad en el agua

La propuesta se desarrolla en las piscinas municipales de Arralde, Cerro y Saladero, y continuará durante noviembre, diciembre y el período de escuelas de verano.

Trece escuelas públicas de Salto forman parte del programa Universalización de las Actividades Acuáticas, una iniciativa impulsada en el departamento por el gobierno de Salto, en coordinación con la Secretaría Nacional del Deporte (SND) y la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, que busca acercar a niños y niñas al aprendizaje de actividades acuáticas y brindarles herramientas para desenvolverse con mayor seguridad en el agua.

Según la información enviada desde la intendencia a la diaria, las actividades se desarrollan en las piscinas municipales de Arralde, Cerro y Saladero. En total, participan 13 centros educativos: siete concurren a la piscina de Arralde, tres a la de Cerro y otros tres a la de Saladero.

Las clases comenzaron este lunes y se extenderán durante noviembre y diciembre. La propuesta tendrá continuidad durante el período de escuelas de verano, con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso a estas experiencias educativas y recreativas.

Durante la presentación del programa, el integrante de la Oficina de Deportes de Salto, profesor Carlos Ribero, destacó la coordinación entre las instituciones involucradas y la posibilidad de acercar este tipo de actividades a más escolares. Además, señaló que existe la intención de extender la iniciativa a estudiantes de secundaria y UTU.

Por su parte, la inspectora departamental de la SND en Salto, profesora Marcela Fontes, valoró que se haya podido concretar lo planificado para este año y reconoció el compromiso de los equipos de Deportes y Primaria. También explicó que la secretaría acompaña el programa con materiales didácticos y el suministro de cloro, para contribuir al mantenimiento de las piscinas en condiciones adecuadas.

En tanto, el coordinador de Primaria, Fernando Irrazábal, confirmó que son 13 las escuelas participantes y destacó la importancia de garantizar que los niños puedan acceder a estas actividades, que tendrán continuidad durante las escuelas de verano.

El encargado de Deportes, Marcelo García da Rosa, manifestó su satisfacción por el aporte de la intendencia a través de las tres piscinas municipales y resaltó el valor de la propuesta como espacio de aprendizaje, socialización y prevención.

El programa apunta a que los escolares incorporen conocimientos y habilidades fundamentales para desenvolverse con mayor seguridad en el agua. A su vez, promueve la actividad física, la recreación y el aprendizaje, acercando experiencias que contribuyen al desarrollo y bienestar de niños y niñas.