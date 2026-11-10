Investigan la muerte de un hombre de 35 años en el Hospital de Salto y su familia reclama explicaciones

El paciente había ingresado por hematomas en una pierna y falleció durante la madrugada del lunes.

La familia de un hombre de 35 años reclama explicaciones sobre las circunstancias de su muerte en el Hospital Regional de Salto, luego de que el paciente falleciera durante la madrugada del lunes 9 de noviembre, pocas horas después de haber ingresado al centro asistencial. Según relataron sus allegados, el hombre había sido internado el domingo 8 para recibir atención médica por hematomas en una pierna.

Lo que empezó como una consulta por un problema de salud terminó en un desenlace que la familia asegura no comprender. Denunciaron que nadie del hospital se comunicó con ellos para informarles del fallecimiento y que se enteraron de lo sucedido cuando concurrieron al centro asistencial para visitarlo. Allí recibieron la noticia de que había muerto, sin que previamente se les hubiera brindado información sobre su evolución ni una explicación acerca de las causas del deceso.

La familia busca reconstruir qué ocurrió durante las horas que permaneció internado y conocer qué tipo de asistencia médica recibió.

A los cuestionamientos primarios se suma el testimonio que la hermana del fallecido transmitió al medio de comunicación local TDN, a partir del relato de otro paciente que compartía la sala de internación. De acuerdo con esa versión, el hombre habría permanecido sujeto a la cama y recibido medicación para tranquilizarlo porque se encontraba nervioso. El otro paciente también habría relatado que, posteriormente, comenzó a convulsionar y finalmente falleció.

Este relato, que por el momento no ha sido corroborado oficialmente, forma parte de los elementos que generan interrogantes entre los familiares. La información disponible no permite establecer qué medicación recibió el paciente, cuál era su estado clínico ni qué circunstancias médicas desencadenaron su muerte.

Ante la falta de respuestas, los familiares solicitaron que se hiciera una autopsia para determinar las causas del fallecimiento. Según manifestó la hermana, debieron insistir ante las autoridades del hospital para que se llevara a cabo el procedimiento. Ahora esperan conocer los resultados para contar con información precisa sobre lo sucedido.

La dirección del hospital confirmó que hay una investigación

Consultada sobre el caso en una rueda de prensa, la directora del hospital, Gabriela González, señaló que no está autorizada a brindar información clínica del paciente y confirmó que existe una investigación en curso. González también hizo referencia a la relación de las personas con los controles médicos y a la importancia de conocer el propio estado de salud. “La gente cree que está sana porque nunca pasa por un consultorio médico”, expresó.

En ese sentido, contó que, desde su especialidad como ginecóloga, suele recomendar controles generales a sus pacientes, pero muchas veces encuentra resistencia. “Les digo a las pacientes que se hagan un chequeo general y me dicen que no, porque van a los médicos y salen con 40 enfermedades. La gente no quiere saber que está enferma, pero sí lo está, nadie se muere sano”, sostuvo.

La investigación deberá esclarecer las circunstancias del fallecimiento, reconstruir la asistencia que recibió el hombre durante su internación y determinar si existieron irregularidades en el proceso de atención.

Mientras tanto, la familia continúa reclamando respuestas sobre lo ocurrido y, especialmente, una explicación acerca de por qué, según denuncia, nadie del hospital le comunicó que el hombre había fallecido.