Salto presentó su diagnóstico de salud mental tras un proceso participativo que involucró a 16.000 personas

Durante la presentación en la sala de conferencias de la Intendencia de Salto.

La iniciativa busca fortalecer la articulación entre instituciones y organizaciones sociales para dar respuestas concretas a las problemáticas de la población.

Con la sala de conferencias del gobierno departamental colmada de representantes de distintos sectores sociales de Salto y público en general, se presentó el diagnóstico del Plan Departamental de Salud Mental. La instancia fue el resultado de un proceso de trabajo iniciado en diciembre de 2025, que involucró a instituciones, organizaciones sociales y vecinos de la ciudad y la zona rural.

En diálogo con la diaria, el director departamental de Salud, Luis Rodríguez, destacó la amplia participación que tuvo el proceso y señaló que unas 16.000 personas estuvieron vinculadas a las distintas actividades desarrolladas en el marco del plan. El jerarca valoró especialmente el camino recorrido para construir el diagnóstico, así como las pequeñas acciones que comenzaron a concretarse en materia de salud mental.

Rodríguez sostuvo que la salud mental “no es solamente una preocupación en Salto, sino también a nivel nacional y mundial”. En ese sentido, señaló que mejorar la accesibilidad y avanzar hacia un cambio de paradigma constituye una prioridad para el gobierno nacional. Como representante del gobierno, remarcó la importancia de impulsar un nuevo modelo de atención que tenga a la comunidad como “un instrumento fundamental para abordar la salud mental”.

El trabajo alcanzó a personas de la ciudad y de la ruralidad a través de mesas participativas y más de 50 talleres. Según explicó Rodríguez, el diagnóstico se construyó mediante un trabajo interinstitucional que, afirmó, trascendió las diferencias políticas. “Se trata de un trabajo que va más allá de las banderas políticas”, expresó.

Una sociedad fragmentada que necesita coordinación

El director departamental de Salud advirtió que, más allá de la elaboración del diagnóstico, la población necesita respuestas concretas y acciones sostenidas. En ese sentido, destacó algunas experiencias que ya funcionan en el departamento, como el grupo de familiares de personas con alzhéimer, que brinda apoyo a quienes conviven con situaciones de demencia; los espacios de escucha impulsados por el gobierno de Salto y el trabajo de organizaciones como el grupo Salto contra el Bullying, entre otros.

“Lo que vimos es que hay una sociedad fragmentada institucionalmente y que hacía falta una coordinación para poder salir adelante de forma conjunta”, señaló Rodríguez. A su entender, las mesas participativas fueron una de las principales expresiones de ese esfuerzo de articulación.

Durante el proceso se abordaron distintas dimensiones vinculadas a la salud mental, entre ellas, el deporte, la cultura, la espiritualidad y la realidad de las comunidades rurales. Además, adelantó que la próxima semana se trabajará sobre salud mental y discapacidad, con la participación de referentes nacionales.

Rodríguez indicó que la intención es que el trabajo no termine con la presentación del diagnóstico, sino que permita avanzar en acciones concretas y dar visibilidad a las distintas problemáticas. También consideró que uno de los aspectos relevantes del proceso fue instalar el tema en la conciencia colectiva de los salteños.

Un consejo departamental para sostener el trabajo

Como siguiente paso, se apunta a conformar un Consejo Departamental de Salud Mental que reúna a las instituciones, organizaciones y personas que participaron en la construcción de este proceso comunitario.

La propuesta es que cada organismo cuente con referentes responsables de impulsar y coordinar las acciones. Entre las instituciones mencionadas se encuentran el Ministerio de Desarrollo Social, la Intendencia de Salto y el Ministerio de Salud Pública, entre otras.

De acuerdo con Rodríguez, la conformación de este ámbito permitirá fortalecer la articulación institucional, establecer mecanismos de coordinación y avanzar en la aplicación de protocolos de actuación.

De esta manera, la presentación del diagnóstico busca marcar el cierre de una primera etapa y, al mismo tiempo, abrir una nueva instancia de trabajo para que la participación de la comunidad se traduzca en respuestas concretas en materia de salud mental.