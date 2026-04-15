El jerarca señaló que, a partir de las investigaciones realizadas desde el comienzo del nuevo gobierno, se instrumentó una investigación administrativa. Como resultado de esta, se decidió dar un paso adicional e iniciar un sumario a dos funcionarios que desempeñan tareas en la intendencia.

Al ser consultado por la diaria sobre si un jerarca del área de vivienda del gobierno anterior también sería objeto de investigación, Rodríguez explicó que, “tras constatarse en la primera etapa algunos desvíos o posibles irregularidades respecto de lo establecido en el programa de gobierno a nivel nacional y departamental, se presentó la denuncia correspondiente para que Fiscalía investigue lo sucedido.”

Sumario administrativo

El jurista señaló que “hubo canastas de materiales que, en principio, llegaban a la intendencia desde el gobierno nacional para ser distribuidas en el departamento, pero su destino no habría sido el adecuado. Esos materiales no habrían llegado a las personas que debían recibirlos en tiempo, forma y cantidad”. “Por lo tanto, a esta administración no le queda otra opción que presentar la denuncia correspondiente para que se investigue”.

Rodríguez dijo que, técnicamente, puso en conocimiento de Fiscalía los hechos, en forma objetiva, y esta entenderá a quién se investigará; respecto de los funcionarios, corresponde primeramente concretar el sumario administrativo, que se inició en esta semana.

Fiscalía tiene un plazo

Indicó además que tiene nombres de los beneficiarios de las canastas de materiales, pero que no le compete a él y no sabe a ciencia cierta si estas personas son de algún partido político; en principio no habría llegado a quienes debería llegar. Aseguró que fue una investigación que inició el gobierno departamental; como corresponde, la directora de Vivienda, María Eugenia Almirón, inició la investigación y tuvo como resultado la posibilidad de la existencia de irregularidades en la gestión de la administración del gobierno anterior.

“Si bien Fiscalía tiene un plazo determinado para realizar la investigación, quedará a su disposición y será la que establezca los pasos pertinentes. Nosotros simplemente cumplimos haciendo las denuncias de los eventuales hechos y Fiscalía tiene que actuar a partir de ahora”, concluyó Rodríguez.