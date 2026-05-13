La Dirección Nacional de Aduanas informó que, entre enero y noviembre de 2025, se realizaron cerca de 5.000 decomisos de productos y bienes ilegales por un valor que supera los 1.400 millones de pesos uruguayos.

El organismo destacó además que viene avanzando en procesos de modernización institucional y en la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar el escaneo y control de contenedores y envíos postales, junto con el desarrollo de proyectos vinculados a la gestión de riesgo.

En este contexto, en el Centro Comercial e Industrial de Salto (CCIS) tuvo lugar la segunda jornada presencial del ciclo Seminarios Regionales 2026: Propiedad Intelectual sin Fronteras, Acciones y Estrategias, un espacio orientado a fortalecer la coordinación interinstitucional en la lucha contra la piratería y el contrabando. La actividad fue organizada por la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando y el estudio Cervieri Monsuárez, con el apoyo del CCIS y el Ministerio de Educación y Cultura.

La jornada se desarrolló en el marco de la agenda nacional sobre propiedad intelectual y se centró en las acciones que se llevan adelante en la región para combatir estas prácticas ilícitas, así como en los desafíos que enfrentan las autoridades en zonas de frontera.

Entrevistada por la diaria, Daiana Pereira, vocera de la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando, destacó que el encuentro reunió a representantes de la Fiscalía General de la Nación, de la Cámara de Comercio de Salto y de organismos departamentales y regionales, entre ellos la Prefectura Nacional Naval y el Ministerio del Interior.

Pereira explicó que la actividad se organizó en módulos temáticos que abordaron la importancia del registro de marcas como condición básica para activar posteriormente los mecanismos de protección.

Señaló que estas instancias forman parte de un proceso de capacitación impulsado por la cámara, cuyo objetivo es proporcionar herramientas a las autoridades que participan en la coordinación de acciones contra la piratería. Recordó además que se trata de delitos que requieren un trabajo conjunto entre los sectores público y privado, por lo que resulta fundamental generar espacios de formación e intercambio donde se evalúan “las prácticas actuales, las tendencias en falsificación y las estrategias que deben considerarse hacia adelante”.

Salto, una ciudad clave

Con relación al contrabando, Pereira subrayó que Salto es un punto particularmente sensible por su ubicación fronteriza con Argentina. Sostuvo que “a través del río Uruguay se producen importantes ingresos de mercadería hacia el territorio nacional, muchos de ellos de forma irregular, y añadió que existen indicios claros de que parte de esos productos corresponden a artículos falsificados”.

Indicó que este escenario refuerza la necesidad de promover espacios de capacitación, ya que los delitos contra la propiedad intelectual están estrechamente vinculados a otras prácticas ilícitas como el contrabando y, en muchos casos, constituyen conductas precedentes al lavado de activos.

En diversas investigaciones, afirmó, se ha identificado la participación de organizaciones especializadas en este tipo de actividades, lo que demuestra la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención y control.

La jornada incluyó también un taller práctico en el que se presentaron herramientas para que las autoridades puedan identificar productos falsificados y reconocer las nuevas tendencias en imitaciones.

Pereira señaló que “uno de los rubros más afectados actualmente es el de los perfumes, donde circula una gran cantidad de copias ilegales”. Agregó que internet se ha convertido en uno de los principales canales de comercialización de estos productos, por lo que compartir experiencias y conocimientos resulta esencial para enfrentar estas nuevas modalidades de piratería.