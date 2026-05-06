Una semana antes del inicio de su programación, el lunes 13 de abril de 2026, y en un hecho poco habitual para el ámbito mediático de Salto, Radio Arapey realizó su lanzamiento oficial en el Parador Ayuí, ubicado en la Costanera Norte.

La actividad marcó el comienzo de una nueva grilla y representó un fuerte gesto de posicionamiento institucional, convocando a autoridades departamentales, dirigentes políticos, referentes deportivos y actores sociales, entre quienes estuvieron el intendente de Salto, Carlos Albisu; el director de ANCAP, Germán Coutinho; el vicepresidente de CTM Salto Grande, Nicolás Urrutia; el representante de OPP, Mijail Pastorino; el Jefe de Policía, Ernesto Cossio; el presidente de la Liga Salteña de Fútbol, Luis Arreseigor; así como autoridades de otros organismos, instituciones deportivas y dirigentes políticos de distintos sectores.

El evento fue conducido por Juan Vicente Román, intercalando presentaciones artísticas a cargo de las bandas de música Show Time y Pago de Amigo en los momentos centrales del lanzamiento.

Durante su intervención, Román destacó la vigencia del medio radial en tiempos dominados por las plataformas digitales. Anunció además la incorporación de un nuevo estudio con tecnología de última generación y el desarrollo de un sistema de streaming que ampliará el alcance de la emisora.

El conductor subrayó que, pese a la irrupción de nuevas formas de consumo, la radio mantiene un valor diferencial, accesibilidad y cercanía, resaltó su presencia tanto en zonas urbanas como rurales, y su capacidad de acompañar a la audiencia en distintos contextos cotidianos.

Asimismo, puso énfasis en el regreso de voces históricas y en la consolidación de una identidad que combina tradición y renovación. Señaló que la emisora buscará reforzar su presencia en la cobertura política, deportiva y social, manteniendo el contacto directo con la comunidad.

Una programación amplia y segmentada

La grilla 2026 de Radio Arapey presenta una estructura variada, con contenidos que abarcan información, entretenimiento, deporte y espacios de reflexión. De lunes a viernes ya puede escucharse desde las 6.30 horas “Primera Mañana”, conducido por Martín Giovanoni y Marcelo Oliva, seguido por “Mundo al Revés” con Juan Vicente Román y Rubén Giovanoni.

A las 11.30, el espacio deportivo liderado por Eleazar José Silva reúne a voces del fútbol local como Marcelo Galarza, Walter Tito Nieves y Martín Barreto.

Por la tarde, desde las 15.00, Leonardo Silva y Edgardo Ebert conducen “La Tarde en Arapey”, mientras que “La Revista Hablada” ocupa la franja de 17.00 a 19.00 con la conducción de Ítalo María Suárez.

Los fines de semana también presentan una oferta diversa, con propuestas que incluyen espacios musicales, programas de reflexión, contenidos sindicales y ciclos de recuerdos.

Más allá de las voces reconocidas, durante el lanzamiento se hizo especial mención al equipo técnico y de producción que sostiene el funcionamiento diario de la radio. Operadores como Julio Núñez, Rodrigo Luquez, Martín Mena, Gonzalo Godoy, Germán Castro y Darío Moneta fueron reconocidos como piezas claves en la construcción del producto radial.

Compromiso, historia y proyección

Por su parte, el periodista Martín Giovanoni destacó que el lanzamiento representa no solo el inicio de una nueva programación, sino también la renovación del compromiso con la audiencia.

Recordó los orígenes de la emisora, fundada hace más de 30 años por sus padres, Teresita Honsi y Luis Alberto Ruso Giovanoni, y valoró el esfuerzo sostenido que permitió consolidar el proyecto, subrayando la importancia de adaptarse a los nuevos tiempos.

Giovanoni también resaltó la presencia activa de la radio en eventos relevantes del departamento, como el retorno a Salto de la Vuelta Ciclista del Uruguay tras 15 años de ausencia, así como en demás coberturas deportivas y turísticas.