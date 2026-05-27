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Lanzamiento de la diaria Salto en el Mercado 18

El encuentro será a las 18.30.

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El miércoles 27 de mayo haremos el lanzamiento de la diaria Salto en la capital del departamento. El encuentro será en el Mercado 18 (en Uruguay entre Artigas y Rincón) a las 18.30, y participarán el politólogo Ernesto Nieto; la directora periodística de la diaria, Cecilia Álvarez; el secretario de Redacción, Luis Rómboli, y el editor de la diaria Salto, Andrés Torterola.

la diaria Salto busca generar contenido que refleje las distintas realidades del departamento, a partir de la conformación de un equipo periodístico de la diaria basado en Salto: Andrés Torterola como editor y Leonardo Silva como periodista. Esta edición local se suma a las que ya tenemos en Colonia y Maldonado, y a la que lanzamos simultáneamente en Paysandú.