Lanzamiento de la diaria Salto en el Mercado 18

El miércoles 27 de mayo haremos el lanzamiento de la diaria Salto en la capital del departamento. El encuentro será en el Mercado 18 (en Uruguay entre Artigas y Rincón) a las 18.30, y participarán el politólogo Ernesto Nieto; la directora periodística de la diaria, Cecilia Álvarez; el secretario de Redacción, Luis Rómboli, y el editor de la diaria Salto, Andrés Torterola.

la diaria Salto busca generar contenido que refleje las distintas realidades del departamento, a partir de la conformación de un equipo periodístico de la diaria basado en Salto: Andrés Torterola como editor y Leonardo Silva como periodista. Esta edición local se suma a las que ya tenemos en Colonia y Maldonado, y a la que lanzamos simultáneamente en Paysandú.