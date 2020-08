“A aquellos trabajadores que entre el 1° de agosto y el 31 de octubre pierdan la cobertura del Fonasa [Fondo Nacional de Salud] se les mantendrá la cobertura médica”, anunció este martes el titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), Daniel Salinas, en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva. La medida se extenderá por tres meses y comprenderá tanto al “personal activo como a sus familiares a cargo” a partir de la fecha que se produzca la pérdida de la cobertura médica, manifestó el ministro.

La iniciativa está destinada a personas que en el período establecido hayan sido despedidas, se les haya terminado la cobertura por seguro desempleo, o perdieran la afiliación por el Fonasa por otros mecanismos, como a través de su cónyuge, explicó Salinas.

El ministro destacó esta medida como “una buena señal” en al menos tres sentidos. En primer lugar, porque “asegura” la continuidad de la asistencia médica para la persona afiliada al Fonasa y para su familia en el mismo prestador de salud. En segundo lugar, porque constituye un “beneficio” para los trabajadores de la salud del ámbito público y privado; en el caso de estos últimos, porque “no se van a disminuir los cotizantes [de las mutualistas] y por lo tanto no tendrá que haber una movilidad en cuanto a sus puestos de trabajo”, y en el sector público, porque “no va a haber un recargo” de afiliados a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). “Por lo menos hay tres meses para que esta situación laboral se revierta, y si no sucede, hay un tiempo para que el sector público se prepare para las situaciones que se generen”, comentó Salinas.

Por último, el ministro apuntó que la medida beneficia al Sistema Nacional Integrado de Salud “en su conjunto” y en particular a las instituciones de asistencia médica, porque “no van a tener un desfinanciamiento por aporte de cápitas”, y señaló que “a partir de este momento”, si se genera una pérdida de la cobertura por Fonasa en el período señalado, se cubrirá con el Fondo Coronavirus.

Salinas explicó que la medida se tomó por tres meses, basada en el “descenso progresivo en los seguros de desempleo” y el proceso de reactivación económica que observa el gobierno. Asimismo, comentó que desde marzo hasta finales de julio se “dejaron de pagar 27.977 cápitas”, que implicó 32.580 afiliados menos [a Fonasa].

147.000 subsidios por seguros de paro en julio

En tanto, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, que también participó en la conferencia, se encargó de hacer una puesta a punto de los datos sobre seguro de paro. Señaló que se produjo “una nueva reducción de la cantidad de trabajadores” en el seguro de desempleo y que en julio se pagaron 147.000 subsidios por concepto de seguro de paro. “Estos representan 30.000 menos que el mes pasado”, resaltó. No obstante, señaló que el ministerio no tiene la información de si esa reducción se corresponde a que retornaron a sus empleos o se quedaron sin trabajo. “Tenemos que registrar la trazabilidad de esos casos. No tenemos hoy el dato”, manifestó.

Dentro de los 147.000 trabajadores en el seguro de desempleo, 118.000 corresponden a la causal de seguro de paro común y 29.000 al seguro de paro parcial, que se mantiene en el nivel del mes pasado, explicó Mieres.

El ministro dijo que entre abril y mayo la cantidad de trabajadores en seguro de paro superaba los 190.000, que en junio bajó a 177.000, y sigue la tendencia a la baja, que va en “línea con el proceso de reactivación económica”, aunque apreció que sigue siendo un “número muy elevado”.

Situación sanitaria

En relación al brote de coronavirus en Libertad (San José), Salinas sostuvo que este martes se detectaron cuatro nuevos casos positivos de covid-19: “Dos por contactos y dos en investigación”, y hay un total de 19 personas cursando la enfermedad allí. Fueron cuarentenadas 160 personas y 140 ya fueron testeadas, dijo el ministro. “Este es un brote pequeño, pero es un brote que hay que mantenerlo bajo control”, expresó.

Salinas también se refirió a la Noche de la Nostalgia y dijo que este año lo mejor será “tener nostalgia de la Noche de la Nostalgia”, porque de lo contrario podrá haber no sólo “brotes en instituciones de salud, residencial, etcétera”, sino “múltiples focos” de coronavirus. En esa línea, exhortó a la población a que no se realicen fiestas en la noche del 24 de agosto, o que se limiten a pequeñas reuniones familiares con uso de tapabocas.

Sobre los dos casos de coronavirus confirmados en la obra de UPM2, el ministro de Salud señaló que “un trabajador contagió a un segundo trabajador”, y que “se realizó una reunión entre la empresa, el [Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos] SUNCA y autoridades del MSP” para ordenar las medidas de cuarentena y “testeado en el momento oportuno”. “Pensamos que esa situación está bajo control”, expresó.