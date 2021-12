No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

“Las preocupaciones sobre salud sexual de los varones varían según las prácticas sexuales, por lo que es preciso conocerlas, entenderlas y respetarlas, si se busca tener un impacto en este grupo desde la política pública”, señala el informe de la Encuesta sobre Salud Sexual y VIH en Varones Adolescentes y Jóvenes que se presentará hoy. El estudio fue elaborado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Onusida y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y apuntó a generar conocimiento para el diseño de políticas públicas sobre la salud sexual y el riesgo de VIH en adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años. Se basó en una encuesta en línea que estuvo disponible para completar entre fines de setiembre y fines de noviembre de 2021 en redes sociales y aplicaciones que frecuentan los adolescentes (principalmente Instagram; también se pautó en Grindr, una aplicación de citas exclusiva para varones, y se difundió en Twitter). Algunos de los objetivos específicos del estudio eran caracterizar las prácticas, representaciones y discursos de los varones sobre sexualidad, comprender el uso de redes sociales y aplicaciones, y conocer las particularidades en los procesos de construcción de la sexualidad según la orientación sexual.

El estudio analizó 1.409 respuestas: 960 de varones heterosexuales (que sólo tuvieron sexo con mujeres en los últimos 12 meses) y 449 de hombres que tienen sexo con hombres (HSH), que abarca a quienes tuvieron relaciones sólo con varones así como a varones que tuvieron sexo con varones y mujeres en los últimos 12 meses. El informe aclara que las respuestas no representan al colectivo de varones de 15 a 24 años, sino a quienes respondieron la encuesta, y entre los sesgos se señala que las herramientas en línea –si bien ofrecen ventajas en el alcance público a bajo costo y en un tiempo reducido– alcanzan a personas con mayor nivel educativo y socioeconómico (60% cursaba estudios terciarios y 35% bachillerato). También hay un sesgo por lugar de residencia: sólo 1% de quienes respondieron vivía fuera de Montevideo y del área metropolitana. 63,5% de los encuestados se atendía en una mutualista, 19,6% en la Administración de los Servicios de Salud del Estado, 12,3% en un seguro privado y 4% en el Hospital Policial o Militar.

Para clasificar a los encuestados en los grupos heterosexuales o HSH, se les preguntó con quiénes habían tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses; de ese modo evitaron la categoría “homosexual”, que podía impedir que se incluyeran dentro de esa categoría quienes no se percibieran como homosexuales, gays o bisexuales.

Fluido

De los encuestados que sólo tuvieron sexo con mujeres en los últimos 12 meses, 97,9% dijo identificarse como varón; entre los de la categoría HSH, 91,5% se autoidentificó como varón, 1,6% como varón trans, y 3,6% dijo que no estaba seguro/a de su identidad de género. En cuanto a la orientación sexual, entre los que sólo habían estado con mujeres, 85,9% dijo ser heterosexual, 9,3% bisexual y 2,5% no estaba seguro/a de su orientación. En el grupo HSH, 32,7% dijo tener una orientación bisexual, 26,7% gay, 26,3% homosexual, 6,7% dijo no estar seguro de su orientación.

En cuanto a la atracción sexual, 7,2% de los heterosexuales dijo que siente atracción por varones y mujeres y 5,7% respondió que siente atracción “por otras combinaciones identitarias que incluye a personas trans”, según el texto. Entre el grupo HSH, 48,4% dijo que siente atracción sexual por varones, 24,9% por varones y mujeres y 19% por categorías que incluyen a personas trans.

Entre las reflexiones preliminares del informe, se señala que “poner en perspectiva comparada a varones hetero y HSH aporta elementos interesantes para pensar la sexualidad de los varones en un sentido amplio, en primer lugar, identificándola como un continuo fluido y no en su aspecto binario y excluyente”.

Tipos de vínculos

La edad promedio de la primera relación sexual se situó alrededor de los 16 años, tanto para hombres hetero como para HSH. “¿Alguna vez alguien te forzó a tener relaciones sexuales en algún momento de tu vida?” era una de las preguntas. Respondió que sí 23,6% de los heterosexuales y 35% de los varones que tienen sexo con varones. ¿Quiénes los forzaron? En el grupo hetero: una pareja estable (35,2%), una pareja ocasional (21,1%) o un/a amigo/a (19,8%). En el grupo HSH: un desconocido (21%), una pareja estable (19,1%), una pareja ocasional (16,6%) o un miembro de la familia (15,3%).

La tercera parte de los encuestados heterosexuales (36%) no usa ninguna red social ni aplicación para conseguir pareja sexual; esa proporción cae a 10% entre los HSH. La red que más se usa es Instagram (27,4% en hetero y 26,7% en HSH), le siguen Grindr (21,9%) y Tinder (20%) en HSH y Whatsapp entre los hombres hetero (14,4%). De los encuestados, en los últimos seis meses no tuvo ninguna pareja sexual en redes sociales 28,1% de los heterosexuales y 18,3% de HSH, mientras que casi 17% de HSH tuvo más de seis parejas en ese lapso de tiempo. Entre los HSH, casi la mitad (47%) usa las redes sociales para mantener conversaciones en general y en menor proporción las usan para el envío de fotos y videos (21,2%), de audios (12,9%) y para tener cibersexo (12,5%). Según las respuestas, antes de la pandemia las redes sociales era también el espacio que más usaban para tener pareja sexual, aunque en menor proporción (29% hetero y 24,7% HSH), seguida de boliches y discotecas y de los centros educativos.

La relación afectiva y sexual monogámica o cerrada es la que dijo preferir la mayoría de los entrevistados (64,5% de los heterosexuales y 47% de los HSH); la preferencia por relaciones abiertas se ve en los dos grupos pero mas en HSH. “Los arreglos sexoafectivos y los acuerdos de vinculación íntima están en permanente movimiento”, destaca el informe. La mayoría de los encuestados asocia “estar con alguien” con la idea de “compartir, establecer un vínculo, mantener relaciones sexuales y un vínculo de confianza”, dice el texto.

Sexualidad y VIH

La enorme mayoría de los encuestados (90%) respondió haber recibido algún tipo de educación sexual en secundaria, pero fueron pocos los que dijeron que fue “bastante”: 60% de los varones en el grupo HSH dijo que recibió “muy poca” o directamente que no recibió, y entre los heterosexuales esa proporción se situó en 45%.

Esa última sensación puede verse en la confusión sobre las vías de transmisión del VIH: “son elevados los porcentajes en ambos grupos de varones que consideran que a través de una picadura de mosquito se puede transmitir el VIH”, algo que respondió 22,5% de los heterosexuales y 12,7% de los HSH. Se señala que los HSH “parecen contar con mayor información de calidad sobre el tema” que los heterosexuales.

El condón es el método de protección más utilizado en las relaciones sexuales: 73,2% en heterosexuales y 85,1% en HSH. Se menciona en el informe que hubo varones HSH, aunque muy pocos, que dijeron usar profilaxis preexposición (Prep), medicación que se ingiere previo a las relaciones sexuales para protegerse de la transmisión de VIH.

Nunca se hizo un test de VIH 51,4% de los heterosexuales encuestados ni 30,3% de los HSH. Entre quienes se lo hicieron, 2,4% de los HSH respondió que le había dado positivo, dato que se ubicó en 0,2% entre los hetero. La mayoría de los encuestado de ambos grupos dijo no haber tenido infecciones de transmisión sexual en los últimos seis meses. Sí dijo haber tenido 11,8% de los HSH y 4% de los hetero; las infecciones más mencionadas por ambos grupos, según el relevamiento, fueron el virus del papiloma humano, sífilis, gonorrea, y distintos tipos de hongos o bacterias.

El informe señala que entre los grupos de varones hay una “desigual percepción de la reducción del riesgo manteniendo una conducta de ‘fidelidad’”: 79,8% de los heterosexuales dijo que ser fiel puede reducir el riesgo, contra 67,3% de HSH.

En cuanto a la percepción de riesgo de contraer VIH u otra infección de transmisión sexual, 63,3% de los hetero dijo no tener riesgo porque siempre se cuida, proporcion que cae a 45,9% ente los HSH; creen que tienen “algún riesgo” porque a veces no se cuidan 47,9% de HSH y 33,5% de los hetero, y que está en “mucho riesgo” porque no se cuida 3,1% de los del grupo HSH, valor que se ubicó en 0,5% entre los hetero.

Seis de cada diez varones encuestados (casi siete entre los heterosexuales) no ha asistido a un centro de salud para hacer una consulta sobre su sexualidad.

