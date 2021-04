“Adaptarse al cambio: Preservar la atención en un mundo nuevo”, fue el eslogan elegido por la Federación Mundial de Hemofilia para la conmemoración de este año. El objetivo es aunar esfuerzos entre organizaciones, médicos, pacientes, familias y la sociedad toda para no desatender las necesidades de las personas con hemofilia a pesar de que el foco esté puesto en los grandes impactos que ha tenido la crisis por la pandemia por covid-19.

Boggia sostuvo que durante el 2020 en Uruguay la atención a los niños con hemofilia no se vio interrumpida. Sostuvo que en circunstancias normales se realizan dos controles presenciales y lo único que cambió fue que el segundo control se hizo de forma telefónica con las familias. La administración del factor no se vio interrumpida para ningún paciente y en los casos que fue necesaria la atención en el hospital por algún episodio particular, el paciente fue atendido, aseguró la especialista. Además, contó que están desarrollando una aplicación para estar en comunicación continua con las familias y hacer un seguimiento de los pacientes. Allí los padres podrán registrar cada vez que administran el factor al paciente, si tuvo algún episodio de sangrado, consultas y más.