El estudio fue publicado este lunes por seis investigadores del Departamento de Salud del Estado de Nueva York en la plataforma MedRxiv; se trata de un preprint, puesto que todavía no fue sometido a la revisión entre pares.

La investigación incluyó datos de 852.384 adolescentes de 12 a 17 años y de 365.502 niños de cinco a 11 años completamente vacunados (es decir, que hacía más de 14 días que habían recibido las dos dosis de Pfizer contra la covid-19) en el estado de Nueva York y la cruzó con información de pruebas de laboratorio y hospitalización, con el fin de estudiar la efectividad de la vacuna durante el 13 de diciembre de 2021 y el 30 de enero de 2022, en pleno pico de ómicron.

Según la publicación, la efectividad contra la infección en adolescentes de 12 a 17 años disminuyó de 66% a 51% durante esas siete semanas y el descenso fue todavía mayor en niños de cinco a 11 años, entre los que la protección bajó de 68% a 12%.

La efectividad de la vacuna contra las hospitalizaciones también cayó en ese período: de 85% a 73% para adolescentes, y de 100% a 48% en niños de cinco a 11 años.

Los investigadores siguen recomendando la vacuna para proteger de cuadros graves de la enfermedad, pero expresaron que en la era de ómicron, la efectividad de la vacuna de Pfizer-BioNTech “disminuye rápidamente en niños, particularmente en aquellos que tienen entre cinco y 11 años” y da “una baja protección” un mes después de haber completado la inmunización.

En diálogo con The New York Times, Eli Rosenberg, uno de los investigadores y subdirector de Ciencia del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, expresó su decepción ante la protección de la vacuna de Pfizer en edades pediátricas, aunque dijo que los resultados no le sorprendieron totalmente, porque la vacuna fue diseñada antes de la aparición de la variante ómicron, contra la que no protege.

Al considerar la baja efectividad demostrada en esa población en un período corto de tiempo, los autores sugirieron continuar aplicando otras medidas de protección, como el uso de tapabocas en niños. Recomiendan, además, aumentar la vacunación en esa franja etaria, puesto que, según expresaron, es inferior a 25%.

Dosis

El estudio detectó una diferencia significativa en la protección de la vacuna contra la infección entre niños de 11 y 12 años: en la última semana evaluada, en niños de 11 años, la protección se situó en 11%, mientras que en los de 12 años, se ubicó en 67%. Los autores señalaron que esto puede estar relacionado con las dosis que reciben los menores de 12 años, que es de 10 microgramos, mientras que los mayores de 12 años reciben dosis de 30 microgramos. Por todo esto, expresaron que si los resultados se replican en otros estudios, será necesario revisar las dosis pensadas para niños de cinco a 11 años.

El replicar en Twitter la noticia publicada por The New York Times, Carlos Batthyány, director ejecutivo del Institut Pasteur de Montevideo, publicó en esa red social: “Por eso y otras razones hubiese sido muy importante que en Uruguay se tuviese a disposición ambas plataformas vacunales: la de coronavac (a virus muerto) y la de Pfizer (RNAm)[ARN mensajero]”, dijo.

Por eso y otras razones hubiese sido muy importante que en Uruguay se tuviese a disposición ambas plataformas vacunales: la de coronavac (a virus muerto) y la Pfizer (RNAm). — Carlos Batthyány (@BatthyanyCarlos) March 1, 2022

la diaria intentó sin éxito comunicarse con Batthyány.

El 24 de noviembre, cuando resolvió recomendar la administración de la vacuna de Pfizer a niños de entre cinco y 11 años, la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones (CNAV) del Ministerio de Salud Pública de Uruguay consideró las características de dos vacunas de virus inactivado: Coronavac (del laboratorio chino Sinovac) y Sinopharm, de otro laboratorio chino. En el acta de la CNAV de ese día, los especialistas mencionaron que para evaluar Coronavac, consideraron un estudio de fase 1-2 publicado en la revista The Lancet, y un estudio, también de las fases 1 y 2 de Sinopharm, publicado también en The Lancet.

Con respecto a lo que consideraron para recomendar las dosis de Pfizer, la CNAV mencionó que se apoyó en un estudio publicado en The New England Journal of Medicine realizado en Estados Unidos, Finlandia, España y Polonia en las fases 2 y 3 de investigación -esta última se da cuando la investigación involucra a miles de personas-. Según consta en el acta, en ese momento, la eficacia de la vacuna de Pfizer para prevenir la infección había sido de 90,7%; hablando en números: después de los siete días de haber recibido la segunda dosis, habían contraído el virus tres de los 3.109 niños que habían recibido la vacuna, y 16 de los 1.538 que habían recibido el placebo. El informe de la CNAV destacó que el estudio mostró que dos dosis de Pfizer en niños de entre cinco y 11 años “confiere una alta eficacia contra covid-19 durante el período donde la variante Delta predominaba en Estados Unidos”.

Fuentes de la CNAV informaron a la diaria que el estudio que se publicó este lunes requiere revisión de pares y reconocieron que parece mostrar que la efectividad de la vacunación en niños frente a la variante ómicron es baja.