Un funcionario del hospital Vilardebó tiene ocho denuncias y una de ellas fue derivada a la Justicia, informó El País este sábado. Según el informe, las denuncias son de diferentes personas y por distintos motivos: dos son por abuso de pacientes, otras por maltrato a usuarios del centro y el resto por temas vinculados al ausentismo laboral. En la actualidad todavía es funcionario de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) porque el proceso judicial está en proceso.

Según confirmaron fuentes de ASSE a la diaria, en 2018 el trabajador fue suspendido por 180 días y esa denuncia está en su etapa final. Como medida de precaución, se le asignaron funciones ajenas al contacto con pacientes. El resto de las denuncias están en curso y bajo secreto de sumario, por lo cual las autoridades de la institución no darán declaraciones hasta que los procesos finalicen.

“El gremio desconoce la situación en profundidad”, contó a la diaria Pablo Silva, dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que también trabaja en el hospital Vilardebó. “Lo que suele suceder es que los trabajadores informan al gremio sobre diferentes problemáticas y luego se evalúa si nos involucramos o no; suele suceder que sí, pero nunca en casos que se vinculan a la violencia con los pacientes”, agregó Silva.

Silva sí recordó que en 2018 el trabajador se acercó al gremio “para plantear un incidente con un paciente, nos pidió ayuda y nuestra respuesta fue que esos casos el sindicato no los defiende” y agregó que en las denuncias siguientes el trabajador no volvió a recurrir al grupo de trabajadores. “Ahora está trabajando en recursos materiales. La semana pasada circularon unos audios que si bien no confirmamos que sean de él, si lo son, es lamentable, porque en ningún contexto alguien debería de dirigirse a los pacientes de la manera que se escucha en los audios”, acotó el dirigente. También agregó que el gremio le manifestó a la dirección del hospital que “hay tiempos y tiempos”, porque una cosa es “demorar un sumario que refiere a faltas a trabajar y otra muy distinta si se refiere a maltrato a pacientes”, y que en el último caso “no puede ser que los procesos judiciales demoren años en finalizar”.

Por último, agregó que otro punto de desencuentro recurrente de los trabajadores con todas las administraciones del hospital han sido “las condiciones de precariedad en las que se trabaja”. “El Vilardebó es un eslabón fundamental en la atención de salud mental en el país, una reforma edilicia es urgente”, manifestó Silva. “Esta administración también prometió reformas, pero aún no son un hecho”, concluyó.

Según supo la diaria, Fiscalía investigó al funcionario por un delito de abuso sexual denunciado en julio de 2018. La causa fue archivada por el fiscal especializado en Delitos Sexuales de 8° turno, Eduardo Sosa, el 15 de noviembre de 2021. A su vez, el funcionario se presentó como denunciante en dos casos: uno por lesiones personales y otro por agresión contra trabajadores de la salud, previsto en el artículo 16 de la ley de urgente consideración.