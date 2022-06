“La respuesta es entre vergonzosa e insólita”, dijo a la diaria Federico Preve, exintegrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), sobre la contestación del Ministerio de Salud Pública (MSP) frente a un pedido de acceso a la información pública que efectuó junto con algunos legisladores frenteamplistas –Charles Carrera, Alejandro Sánchez, Liliam Kechichian, Sandra Lazo, Mario Bergara, Daniel Caggiani y Sebastian Sabini–.

Según el documento, al que accedió la diaria, solicitaron el “detalle de las compras” de determinados fármacos –como Enalapril, Losarían, Valsarían, Furosemide, Alprazolam, Quetiapina y Omeprazol, entre otros–, “efectuadas por cada uno de los prestadores públicos de nuestro país durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021, mes a mes y discriminado por Unidad Ejecutora, departamento, monto y cantidad de unidades físicas”.

A su vez, pidieron la información del “stock disponible de los fármacos detallados, en cada uno de los prestadores públicos del país correspondiente a los años 2018, 2019, 2020 y 2021, detallando unidades físicas disponibles de acuerdo a las necesidades asistenciales, discriminados por prestador público, unidad ejecutora y departamento”.

El MSP, sin embargo, no dio una respuesta concreta a la solicitud: “El Ministerio de Salud Pública no compra directamente medicamentos, salvo que así se disponga por resolución judicial, y sin perjuicio de aquellos tratamientos iniciados bajo la Ordenanza Nº 692/016 [que regula el proceso de acceso a ciertos medicamentos] que aún se mantienen en trámite”.

“Me parece bastante insólito que el MSP, que tiene que planificar políticas públicas, no tenga información básica sobre el tratamiento de los usuarios”, opinó Preve. Si bien manifestó que la respuesta de la cartera “podía ser previsible”, aseguró que el MSP “debería poder acceder, como organismo rector, a la información de los prestadores públicos”.

Según especificó Preve, la lista de los medicamentos de los que pidieron la información son fármacos “para tratar enfermedades muy prevalentes, que son de las principales causas de muertes en Uruguay”, así como factores de riesgo para otras afecciones y enfermedades crónicas.

En diálogo con la diaria, el subsecretario del MSP, José Luis Satdjian, explicó que, con la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud en 2007, se estableció a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) como un “servicio independiente” de la cartera y que es la que, por ende, “tiene la responsabilidad asistencial y administrativa de los hospitales”, además de “la atención, contratación de médicos y de la compra de medicamentos”.

En ese marco, Satdjian afirmó que “jamás existió en el MSP el registro de las compras y stocks de medicamentos”, salvo los que se utilizaron en el tratamiento de personas con covid ingresadas en CTI, ya que en esos casos la cartera “realizó una gestión de la compra y del suministro para todo el sistema”. En cuanto a los fármacos especificados en el pedido de acceso a la información, el jerarca dijo que “son medicamentos genéricos, donde existen varios proveedores”, y el MSP “no tiene los registros de las compras de cada prestador, ni público ni privado”.

El mismo pedido de acceso a la información pública fue también enviado por los frenteamplistas a ASSE, pero aún no han recibido respuesta. Según Preve, “más allá de que hay usuarios de Sanidad Policial y Militar” que han manifestado la falta de medicamentos, “el foco está centralizado en la ausencia de medicamentos que hay en ASSE”. La semana próxima termina el plazo estipulado por ley para una respuesta, aunque tienen la posibilidad de prórroga. En caso de que ASSE no brinde una contestación, Preve comentó que solicitarán la información vía judicial, aunque esa no era “su intención”.

Vía Twitter, tanto el exdirectivo del SMU como el senador Carrera del FA, se manifestaron sobre el tema. “¡Insólito! Según la respuesta que nos hizo llegar el MSP a un pedido de acceso a la información pública, no tienen ni idea de los medicamentos básicos que se entregan en los prestadores públicos de salud”, dijo el legislador.

En cuanto a los retrasos y ausencias de medicamentos que se viene denunciando, Preve subrayó: “Nosotros tenemos la denuncia de usuarios y trabajadores de que no hay medicación. Entonces, si no es por el covid y se ha gastado más, es porque se compra más caro y es ineficiente, porque los medicamentos no están llegando. Y si hay medicamentos que están llegando no deberían de ocultar información”.

Al respecto, Satdjian manifestó que el MSP actúa “ante denuncias y en vigilancia del sistema de salud, tanto público como privado” y que, en ese marco, “sería bueno que los legisladores que tengan denuncias lo hagan mediante los canales correspondientes para poder actuar”.