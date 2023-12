Luego de finalizada la investigación sobre la gestión en el hospital Maciel en el período pasado, Álvaro Villar, quien estuvo al frente del centro de salud, señaló al programa Doble Click de FM Del Sol que el accionar de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) fue una “persecución política”.

Villar, que actualmente está al frente del Hospital de Clínicas, fue responsable del hospital Maciel entre 2012 y 2019. Una auditoría y un informe del área jurídica sugirió iniciar un sumario administrativo, mencionando la existencia de irregularidades que tomaban calidad de “falta administrativa”.

A pesar de esto, este lunes el directorio de ASSE decidió no iniciar el sumario. La votación finalizó con cuatro votos en contra y uno a favor, manteniéndose la negativa por parte del presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, del vicepresidente del prestador de salud, Marcelo Sosa, y de los directores Pablo Cabrera y Natalia Pereyra. Se mostró en línea con lo sugerido en la auditoría sólo el representante de Cabildo Abierto (CA), Julio Micak.

Villar dijo en el programa radial que él estaba afín a que se iniciara el sumario por su gestión. “Preferiría que hagan todo lo que tengan que hacer para que no queden dudas”, subrayó.

En ese sentido, hizo referencia a otros funcionarios que sí tienen sumarios iniciados: “Esa situación sigue pendiente porque hay una investigación sobre una comisión donde están acusando injustamente a personas a las que han truncado la carrera”.

Concretamente, se trata de una situación que inició a fines de junio, cuando ASSE procedió con el sumario a Edgar Cura, Pablo Vera, Gastón Carámbula, Líber Martínez y Emiliano Martínez, integrantes del equipo de gestión del Maciel.

Estos funcionarios fueron acusados por irregularidades en la Comisión Pro Remodelación y Ampliación del centro de salud. El actual director del Hospital de Clínicas puntualizó que ellos “están pagando por todo esto, que creo que, a esta altura, es una persecución política”.

Villar agregó que a más de tres años de investigaciones no se encontró “nada concreto” y que, en su caso, “no está claro por qué falta administrativa harían el sumario”.

El director del Hospital de Clínicas sugirió que se trata de una persecución política por la trascendencia mediática que mantuvo el tema en diferentes momentos. “Ha salido cuando me presenté a la Intendencia de Montevideo, durante la campaña se decía que me iban a hacer investigaciones, denuncias penales, pero no han encontrado absolutamente nada”, subrayó.

En cuanto a las filtraciones durante la campaña departamental en 2020, agregó: “No pueden hacer pública una información que se debería mantener en secreto. Estaban haciendo declaraciones de que iban a mandar algo a la justicia cuando todavía no se había completado la investigación administrativa”.

En referencia a lo sugerido en la auditoría, resaltó que lo que se encontró como faltas administrativas estaba relacionado a un programa usado para distribuir horas entre los anestesistas, la no transformación de la Comisión de Pro Remodelación y Ampliación, una contratación considerada incorrecta de un arquitecto y la utilización de un programa de control de gastos.

“Lo que hizo Cipriani es absolutamente correcto y lógico, porque en toda esta investigación no encontraron una sola falta administrativa”, sostuvo, y agregó que si se hubiera votado lo contrario, se estaría “violando la ley”.