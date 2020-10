A las 17.00 de este martes se dio apertura al Consejo de Salarios del grupo 15, correspondiente a la salud privada. Representantes del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), la Federación Médica del Interior, la Sociedad Anestésico-Quirúrgico del Uruguay y las empresas del sector recibieron de las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) la propuesta del Poder Ejecutivo. El subsecretario Mario Arizti fue el encargado de transmitir los planteos y explicar las fundamentaciones del documento que se entregó a las otras dos partes. Para el SMU, cabe señalar críticamente que esta negociación comienza “100 días” después de la caída del convenio del sector médico, que finalizó el 30 de junio, según dijo a la diaria su presidente, Gustavo Grecco.

El dirigente dijo que el Poder Ejecutivo propuso los lineamientos generales establecidos para la 7ª ronda de los Consejos de Salarios con “algunas especificidades” para el sector, y destacó que “el gobierno propone sostener a través del aporte de cápitas a los trabajadores que están en seguro de desempleo durante un año en el sector mutual, de tal manera de preservar la estabilidad del sector salud y, obviamente, de preservar empleos”. Las cápitas representan los montos que cada empresa de salud privada recibe por cada afiliado mediante el Fondo Nacional de Salud.

Grecco dijo que los gremios médicos entregaron un documento único con los planteos para el nuevo convenio, que hacen hincapié en “la no pérdida de salario real, la inclusión de la partida variable por capacitación, y la continuación y profundización de la reforma del trabajo médico, sujeto a un proceso de revisión que compartimos en abordar”. También plantean mantener “el trabajo en distintas comisiones tripartitas, como la comisión de género”, que para los sindicatos es “de alta sensibilidad y de la mayor importancia poder continuar”.

Grecco lamentó que los representantes de las empresas no hicieran ningún planteo. “No sólo no hicieron ninguna propuesta, sino que dejaron claro su nulo margen de maniobra para abordar la negociación colectiva, aduciendo los problemas del sector, lo cual para nosotros no es de recibo y nos preocupa profundamente. Más aún en un escenario en el cual los resultados operativos del sector no han sido malos en el contexto de la pandemia. No todos fueron afectados homogéneamente. Algunas empresas tienen malos resultados, pero no todas”, manifestó Grecco.

Con los documentos intercambiados, los gremios, las empresas y el Poder Ejecutivo pasaron a una etapa de análisis de las propuestas, y si bien no se fijó una nueva instancia de negociación, Grecco aseguró que tendrá lugar la semana que viene.