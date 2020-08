La Coordinadora de Sindicatos de ANCAP se reunió este martes con el titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Omar Paganini, para plantear una serie de temas vinculados con el ente energético. La coordinadora está integrada por diversos sindicatos que tienen relación de una u otra forma con ANCAP, como la Federación ANCAP, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas (Uaoegas), entre otros. Precisamente, el dirigente de Uaoegas Alejandro Acosta, vocero de la reunión, dijo en una rueda de prensa que uno de los temas que se plantearon es el del gas natural, cuya distribución está en manos del Estado desde que la anterior administración se hizo cargo, tras la salida de la brasileña Petrobras. “Lamentablemente las propuestas que hemos hecho los trabajadores para el desarrollo del sector del gas natural, para incorporar usuarios, para parar el declive que estamos viviendo, no se han escuchado. Y ahora, recientemente, recibimos de esta nueva administración una nueva propuesta para seguir reduciendo puestos de trabajo, y no hay ninguna idea de cómo hacer que el gas natural sea rentable por sí mismo”, explicó Acosta. Para el dirigente, la coordinadora no está de acuerdo “cuando el ministro Paganini dice que una posibilidad para el gas natural es privatizarlo nuevamente”.

Acosta mencionó que además se le planteó al jerarca “la preocupación por decenas de empresas del rubro metalúrgico que dependen de lo que haga o no haga ANCAP, y el hecho de que por el momento, el recorte de inversiones está haciendo que haya cientos de trabajadores del sector sin trabajo”. También se le planteó “el problema de Alur [Alcoholes del Uruguay], y Bella Unión y Paysandú, porque allí la perspectiva que se maneja a nivel de ANCAP es de recortes, de que la viabilidad” de las plantas “no podría estar siendo posible”. “Estamos hablando de fuentes de trabajo para miles de uruguayos en el norte del país”, agregó.

Según Acosta, lo que obtuvieron por parte de Paganini fue “el compromiso de estudiar que haya ámbitos de negociación” donde participen los trabajadores “para presentar propuestas y que sean escuchadas, y para ver si se llega a acuerdos”. “Veremos si hay posibilidades de avanzar o no, y si en estos días que se vienen no tenemos respuestas más concretas, la coordinadora va a evaluar qué acciones de movilización va a llevar a cabo”, concluyó.