“Por presupuesto popular, por un Uruguay en movimiento”. Esa es la consigna con la que el PIT-CNT convocó al paro general de 24 horas que se hace este jueves, en reclamo de “trabajo, salud, educación, vivienda digna, renta básica, salario, canasta de servicios, por memoria, verdad y justicia, por recursos para la Ley Integral de Violencia Basada en Género”, según informa el sitio web de la central de trabajadores.

El PIT-CNT plantea que “lo urgente” es la generación de trabajo para que “110.000 trabajadores dejen de estar en seguro de paro”, y para que se eviten los despidos, se implementen una renta y una canasta básicas para “evitar pagos fuera de fecha y desalojos”, y para que los uruguayos “dejen de comer en ollas populares, ya que debido a la pandemia y la crisis económica y social” miles de uruguayos “se encuentran sin ingresos”. “Lo urgente es ver cómo está nuestro pueblo y adoptar medidas para la mejora de cada casa, de cada barrio, de cada rincón del país”, expresa el PIT-CNT.

Desde el martes y hasta este jueves, el PIT-CNT desplegó una serie de puestos de información en todo el territorio nacional para difundir y explicar a la población en general su “plataforma reivindicativa de lucha y propuesta”. El secretario general de la central de trabajadores, Marcelo Abdala, dijo este miércoles en una conferencia de prensa que la del jueves es “una acción importante centrada en todas las medidas necesarias para activar el trabajo de los uruguayos”. “Es una medida en defensa del salario, ya que el salario influye directamente en las pasividades de los jubilados y en la dinamización por la vía de la demanda interna de las micro y pequeñas empresas del país. Es un reclamo de que en vez de un presupuesto de recorte, se desarrolle la forma de un Estado que aplique políticas contracíclicas y un Estado proactivo con su inversión pública para generar trabajo”, expresó.

El dirigente agregó que el paro es también en defensa de la educación, “en particular de la Universidad de la República y su rol dinámico en la investigación científica para el desarrollo nacional”, en contra de la ley de urgente consideración, por la equidad de género y “contra los mecanismos de violencia patriarcal”. “Es una acción que pretende lanzar un grito de que en vez de ajustes deben desarrollarse medidas en favor de las grandes mayorías del pueblo”, sostuvo Abdala.

Este paro de 24 horas es la primera medida de este tipo adoptada en lo que va del gobierno de Luis Lacalle Pou. Consultado sobre el paro en una visita a la Expo Prado 2020, el presidente manifestó no compartir la medida, pero expresó que “el derecho de huelga hay que respetarlo”; “están en todo su derecho, nos guste o no la plataforma, que obviamente no tenemos nada que ver con eso”.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que el paro “es parte de las reglas de juego” y que el movimiento sindical “tiene como instrumento estas medidas” de la que entiende que “hay cosas que no son compartibles”, pero “es respetable”. En una rueda de prensa el jerarca afirmó que en el gobierno creen que están “haciendo las cosas como deben ser para el bien de la ciudadanía” y que las decisiones que van tomando “van en la mirada de defender justamente el interés de los ciudadanos”.

Con respecto a estas declaraciones, Abdala expresó que respeta la opinión del ministro, pero recordó que en el país “hay un movimiento sindical independiente, autónomo en la forma de adoptar sus decisiones, autárquico en cómo se organiza y siempre desarrolla acciones en lo que considera que es la legítima defensa del interés de los trabajadores y, más allá de los trabajadores, de sectores medios y de los microempresarios, que también necesitan otro tipo de políticas”.

Puntos de información

Los puntos estratégicos de información en Montevideo están ubicados en las terminales del Cerro y Paso de la Arena, el parque Bellán, la plaza Lafone, el shopping Nuevocentro, el intercambiador Belloni, la plaza Colón, el centro cultural Alba Roballo, la plaza Mártires de Chicago, la esquina de Agraciada y San Martín, la terminal Tres Cruces, las plazas Cagancha y Entrevero, la Expo Prado y Montevideo Shopping. En la zona metropolitana también hay en la plaza de deportes de Pando, en el shopping de Las Piedras. En el interior habrá concentraciones en las capitales departamentales y en varias ciudades.