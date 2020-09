Este miércoles en la jornada de inauguración de la Expo Prado 2020, el presidente Luis Lacalle Pou participó en la conferencia “Preparando al país para los nuevos tiempos: competitividad e inserción internacional”, organizada por la Confederación de Cámaras Empresariales y la Asociación Rural del Uruguay. En una rueda de prensa, el presidente se manifestó sorprendido por la apertura del presidente de China, Xi Jinping, a “profundizar las relaciones comerciales y de cooperación con el Mercosur y también bilateralmente con Uruguay”. Para el presidente, que habló telefónicamente en la mañana con su par de China, la señal del gobierno del gigante asiático “es profundizar” la importación, pero dijo que la expresión de Xi Jinping tiene que ser instrumentada con la gente que trabaja en comercio exterior; “eso para el país es una buena noticia”, dijo.

Además del presidente, estuvieron presentes varios integrantes del gabinete para hacer una puesta a punto de lo que hizo el gobierno en estos seis meses. En su exposición, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, comparó las promesas de campaña con la realidad actual. Dijo que hace un año las preguntas eran sobre el atraso cambiario, la reducción del déficit y cuáles eran las medidas urgentes para solucionar los temas de empleo y reforma de la seguridad social. “Los compromisos siguen vigentes y hemos avanzado, a pesar de la situación de pandemia. El atraso cambiario debe ir con una política de desarrollo de pymes [pequeñas y medianas empresas], hacia un nuevo modelo de relaciones laborales”. La ministra destacó como positiva la aprobación de la ley de urgente consideración (LUC) porque es lo que permite al gobierno cumplir con lo que prometió en la campaña electoral. De todas formas, dijo que hay un paréntesis debido a la pandemia generada por la covid-19, y aseguró que al inicio de la crisis sanitaria vieron que la caída de la actividad sería pronunciada pero también lo sería la recuperación.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, afirmó que a pesar del impacto del coronavirus sobre el empleo su ministerio no dejó de avanzar en algunas de las metas planteadas al inicio del período. Citó como ejemplo la creación de la comisión que estudia una modificación de la seguridad social y anunció que el proyecto de ley sería presentado a mediados de 2021. “Vamos a decir con claridad que esta reforma debe ser impulsada con urgencia, las señales de trasformación no pueden esperar”, dijo. Expresó además que en estos días el presidente firmará el decreto de las ocupaciones, que evitará que se limite la entrada de trabajadores no huelguistas y de los directores y dueños de las empresas. Mieres añadió que están trabajando en otros proyectos de ley, como el que regula el teletrabajo y uno que modifica la negociación colectiva para levantar las observaciones de la Organización Internacional del Trabajo, y mencionó el de personería gremial, “para que sea aprobado lo antes posible”.

Por su parte, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, dijo que a partir de la LUC “hay una dinámica que está generando modificaciones en el paisaje educativo”. A pesar de que admitió que no se trata de una reforma completa, sostuvo que “son muchos más cambios que los que habían ocurrido en toda la década anterior”. Además, dijo que las elecciones nacionales de 2019 fueron “una especie de plebiscito sobre los cambios que debía tener la educación”.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, dijo que al asumir encontró una gran descoordinación en el sector público, en donde las funciones se repetían en distintos organismos. Dijo que cuando el sector privado no genera riquezas y aumentan los egresos del Estado, “lo que se produce es un desequilibrio y endeudamiento”. Sobre la baja de las tarifas dijo que se está trabajando en la eficiencia de las empresas púbicas y sostuvo que el combustible no se podrá bajar si no se modifica la ley de biocombustibles.