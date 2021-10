11 ciudadanos uruguayos, cuatro venezolanos y un nigeriano, tripulantes del navío Índigo I, se encuentran varados hace tres días en el puerto de Baltimore, Maryland, Estados Unidos. El barco fue detenido por las autoridades estadounidenses a raíz de diversas irregularidades detectadas, como la ausencia de algunos registros sobre los desperdicios que se guardan en la sentina (cavidad del barco en la que se acumulan aceites y otros residuos que no se pueden tirar al mar por ser contaminantes y que tiene una especie de registro en el que se debe anotar todo) y la falta de puertas herméticas, entre otras cosas, según pudo saber la diaria de fuentes de la tripulación. El barco había zarpado de Montevideo el 19 de setiembre y llegó a Baltimore el 28 de octubre, cargado con madera compensada.

La empresa propietaria del navío es Independencia Shipping Lines Sociedad Anónima (con sede en la calle 25 de Mayo, Ciudad Vieja), que junto con Roro Shipping Lines Sociedad Anónima logró los permisos para establecer una línea naviera entre Montevideo y Estados Unidos. Índigo I circula bajo bandera panameña.

“No tenemos provisiones, no nos podemos bañar, lavar ropa, ya no tenemos ropa limpia, ni siquiera podemos lavarnos las manos cada vez que es necesario, nos abren el agua 30 minutos al día”, contó uno de los tripulantes uruguayos a la diaria. Además, la empresa no les proporciona medios de comunicación y, según menciona la tripulación, le dio a cada uno “dos barras de jabón” y 700 centímetros cúbicos de jabón para ropa y “han pasado 42 días”. Este domingo se les terminó la carne y sólo les queda para alimentarse arroz, harina, fideos y algunos porotos. Si bien hace días que informaron de estas necesidades a la empresa, no han tenido novedades.

Según los tripulantes, el barco debe descargar la madera y volver a Montevideo, pero en esta situación no saben qué es lo que va a pasar.