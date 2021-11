Este domingo 28 de noviembre (de 8.00 a 19.30) serán las elecciones de los representantes sociales para integrar el directorio del Banco de Previsión Social (BPS). Se elegirá a un representante por cada uno de los órdenes: trabajadores activos, empresas contribuyentes, y jubilados y pensionistas.

Las elecciones son obligatorias salvo para personas mayores de 75 años de edad cumplidos al 28 de noviembre de 2021 y beneficiarios de prestaciones por incapacidad del BPS. Deben votar los trabajadores con actividad al 28 de febrero de 2021 y los representantes de las empresas contribuyentes con cualquier tipo de aportación que estén inscritas en el BPS al 28 de febrero de este año y estén al día en el pago de sus obligaciones.

Los candidatos por los trabajadores

Ramón Ruiz (lista 11) y Luis Lisboa (lista 16) son los candidatos que se presentan para representar a los trabajadores.

Ruiz es el candidato propuesto por el PIT-CNT y resultó vencedor en los comicios pasados con 39% de los votos (270.426 sufragios), por lo que está compitiendo por la reeleccción.

En su plataforma propone iniciativas que van desde la reforma de la seguridad social para que sea más universal, más justa, más humana; la eliminación del sistema de capitalización individual privado (AFAP, administradoras de fondos de ahorro previsional); mejorar las jubilaciones mínimas; potenciar el Sistema de Cuidados; y “reducir el 'déficit' del BPS a la mitad”, entre otras medidas. En este último punto promueve que las exoneraciones de aportes patronales (233 millones de dólares) sean consideradas ingresos genuinos de seguridad social y no se cuenten como egresos; que la Dirección General Impositiva (DGI) no le cobre al BPS una comisión anual de 90 millones de dólares por la compensación de servicio y gastos de recaudación; y que el BPS pueda cobrar a las AFAP los costos de la actividad que realiza para estas.

Ruiz dijo a la diaria que las personas que integran su lista “tienen experiencia y conocen de seguridad social y las necesidades de la gente. No aparecemos sólo cuando hay elecciones, estamos trabajando de forma permanente, informando sobre los derechos y obligaciones de la seguridad social y sobre los procesos de discusión de la reforma”.

Como ejemplo, recordó que durante la pandemia dieron informes periódicos. “Este equipo, con la formación que tiene, puede hacer propuestas específicas y generales. La formación es una de las fortalezas que tenemos”, aseguró.

Por su parte, Lisboa es presentado por el movimiento Un Solo Uruguay (USU), pero ya ha participado en las elecciones en ediciones pasadas. Se presentó por primera vez en 2016, cuando perdió con Ruiz. Lisboa aseguró a la diaria que lo que propone es “un cambio”.

“Estamos recorriendo el país porque los uruguayos no saben nada sobre la elección del próximo 28 de noviembre. Eso de por sí habla muy mal de las representaciones sociales, es gente que hace 15, 20 o más años está en el BPS y que las personas no conocen”, aseguró.

Lisboa dijo que su lista quiere que los representantes “estén del lado de la gente, porque llueven los reclamos al BPS”. Además, propone que sea la representación social la que traslade estas inquietudes a los directores políticos.

El candidato de USU afirmó que una de las funciones de los representantes sociales es controlar la gestión, algo que según él “no se ha hecho”.

“Todos sabemos que hubo una estafa al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y el directorio le contestó al Parlamento que no hubo auditoria, omitiendo información. A través de la ley de acceso a la información pública conseguimos la auditoría y presentamos una denuncia al actual directorio del BPS contra el anterior. Sería bueno tener una respuesta pública de los directores sociales de por qué ocultaron la auditoría interna que se hizo en el BPS en 2018”, subrayó.

Sobre la gestión sostuvo que en 2008, cuando Ernesto Murro era presidente del BPS, había un superávit, pero en 2018, según el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, había “un agujero financiero”. “Pasamos de que sobrara plata a 600 o 700 millones de dólares de déficit por año. Fue una gestión política que no tuvo ningún tipo de contralor social”, aseguró Lisboa.

Los candidatos por los jubilados y pensionistas

Sixto Amaro (lista 1); Virginia Vaz (lista 6) y Héctor Morales (lista 2) son los candidatos por los jubilados y pensionistas.

Amaro ya lleva dos períodos como representante y pertenece a la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu). En conversación con la diaria dijo que una de las primeras preocupaciones para el próximo período es la recuperación del poder adquisitivo de los jubilados y pensionistas. “En el año que transcurre perdimos 1,8%. El aumento de diciembre pasado, que corre a partir del 1° de enero de este año, es de 7,58% cuando la inflación fue de 9,41%. Volveremos a perder poder de compra y calidad de vida”, señaló. Amaro aclaró que si bien esta situación se revierte a través de las políticas aplicadas por el Poder Ejecutivo, “defender y desarrollar los fundamentos” se puede hacer desde el directorio del BPS.

Otro de los temas que preocupa al candidato es el de la vivienda. “Tenemos 6.000 jubilados en el programa de vivienda del BPS que están esperando. En este quinquenio apenas hubo 603 viviendas. Este es un proceso, no una promesa, es un proceso firme para hacer efectiva la construcción de viviendas y que vayan dando una respuesta”. Amaro sostuvo que hay más de 4.700 familias a las que se les entregaron viviendas, pero dijo que además hay soluciones habitacionales para los jubilados no autoválidos en hogares de ancianos certificados, como también 1.400 soluciones para casos extremos, como puede ser un desalojo.

Por su parte, Virginia Vaz es la candidata de USU por los jubilados y pensionistas. Vaz es oriunda de Cerro Largo, arquitecta y jubilada de la actividad rural. En declaraciones a medios del interior dijo que encontró un gran desconocimiento del BPS en las recorridas que realizó junto a los candidatos de USU.

“Son las segundas elecciones en importancia en el país y la gente tiene que ir a votar”, afirmó. “Hay una sensación que hemos palpado de que el BPS no está con la gente, que es un organismo enorme que está en Montevideo, que implementa políticas y después pretende bajarlas al territorio sin el conocimiento de la gente y sin su aprobación”, sostuvo. Vaz considera que las jubilaciones están bajas porque “hay una gestión que no está bien hecha, y parte de esa gestión corresponde a los representantes sociales”.

En esta campaña Vaz declaró a Agesor que el BPS tiene un presupuesto de 8.700 millones de dólares destinado a servicios y actividades que no tienen que ver con las funciones para las que fue creado el banco. Como ejemplo puso el caso de los planes de vivienda: Vaz propone que la gestión pase al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, sin quitar el beneficio a los jubilados y pensionistas.

Héctor Morales es secretario general de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. En entrevista con Carmelo Portal apuntó que está en contra de la reforma de la seguridad social que está siendo estudiada por la comisión de expertos, “que de expertos no tienen nada”.

“Quien la preside, el señor Rodolfo Saldain, es el creador de las AFAP, que es la estafa más colosal que se le ha hecho al país”. Morales señaló que una de sus propuestas es una reforma de la seguridad social que es “totalmente contrapuesta con la del gobierno”. “El nuestro es un proyecto mirando al ser humano, no como el del gobierno, que es mirando a las AFAP. La estafa la quieren hacer más enorme; lo que nosotros reclamamos es la derogación total de la AFAP, y que el capital, que es de los trabajadores, vuelva al BPS”, aseguró.

Los candidatos por los empresarios

José Pereyra (lista 26) y Marcelo Ríos (lista 22) son los candidatos para las empresas contribuyentes.

Pereyra, candidato de USU, es el actual presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado y forma parte de la dirección de la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este (Crece). Pereyra dijo a la diaria que sus propuestas salen de la demanda de los empresarios de todos el país. “Entendemos que los actuales representantes han fracasado con total éxito”, concluyó.

Una de sus propuestas es un cambio en los intereses que cobra el BPS a las empresas cuando se atrasan en los aportes: “Uno se puede olvidar del cumpleaños de un amigo, pero no de la fecha del BPS”, ironizó.

Agregó que las multas, moras y recargos superan en usura al sistema financiero y “al prestamista más osado”. Dijo que con ese tipo de política el banco está perdiendo dinero porque “después de que se generan moras impagables, el empresario no se puede jubilar”, algo que también perjudica a las familias, ya que en las recorridas por el país se encontraron con viudas y niños que no pueden cobrar pensiones, así como “trabajadores que no pueden cobrar los seguros de paro porque tuvieron la mala suerte de haber sido empresarios en algún momento y generaron una deuda que, aunque quieran pagar, no pueden. Eso se tiene que acabar”, manifestó.

Pereyra coincidió con Vaz en que el BPS tiene prestaciones para las que no fue creado, y puso como ejemplo el turismo social.

Ríos es el candidato de las principales cámaras empresariales del país, que actualmente ejercen la representación de las empresas contribuyentes en el BPS. Ríos es contador, gerente general de la empresa La Sin Rival SA, y asesor de la Cámara Nacional de la Alimentación, de la Cámara Uruguaya de Fabricantes de Pastas, y de la Cámara de Ferreterías, Pinturerías y Afines del Uruguay. En entrevista con Informe capital apuntó que hay que combatir la informalidad y la ilegalidad porque es una manera de que haya una competencia leal con las empresas que están al día.

“Los que aportamos no podemos aumentar los costos fiscales y los costos administrativos que tenemos. Si tenemos que cuidar la sustentabilidad de la seguridad social […] tenemos que incorporar gente al sistema […] Lo otro que queremos es ampliar y mejorar los beneficios y derechos que tiene el empresario”.