“¡Diario El Pueblo no calla su voz! No al cierre. Pérdida de 90 puestos de trabajo”, decía una de las pancartas que portaron los trabajadores de ese medio de comunicación salteño durante la concentración que hicieron este lunes en la plaza Artigas de la capital departamental, para visibilizar la situación compleja que atraviesa su fuente de trabajo. De no encontrarse soluciones, el diario dejará de salir el próximo domingo.

“La acumulación de razones objetivas nos pone en guardia frente a un hecho dolorosamente posible, pero que pretendemos evitar: el cierre de nuestro diario El Pueblo, con 62 años de vida periodística, constituido en un formidable bastión del esquema democrático e institucional del país”, informaba la proclama, leída por la trabajadora Lucía Molinari en la concentración.

La directora de El Pueblo, Adriana Martínez, contó a la diaria que en el acto estuvieron presentes trabajadores de todas las áreas del diario, representantes de la empresa, canillitas y gestores de la cultura local, todos expresando su apoyo a la continuidad del diario.

Martínez explicó que el medio tiene 62 años, pero la actual administración asumió en 1992, después de que El Pueblo dejara de salir por seis meses. “En 2019 cumplimos 60 años e hicimos un estudio de mercado para poder comprar una rotativa para mejorar la calidad del diario, poder hacer color -que es un debe, porque teníamos máquinas planas y con el tiraje era casi imposible hacerlo-. La máquina queda pronta para comenzar a funcionar en marzo de 2020: viene la pandemia y se caen todos los proyectos. Por el estudio, hicimos un proyectito para hacer distintas publicaciones para instituciones educativas, deportivas, religiosas, que hay un nicho en Salto que nosotros considerábamos que lo podíamos acaparar. Eso fue el principio de un problema más grande, porque capaz que si no nos hubiésemos comprado esa máquina, y otra que compramos, la historia sería otra”, sostuvo la directora de El Pueblo.

El otro problema que se sumó, según explicó Martínez, fue que dejaron de cobrar el subsidio por la impresión en papel que recibe toda la prensa escrita del interior del país. “Todos los diarios que formamos parte del fondo de fomento a la prensa del interior, desde hace 60 años, recibimos un subsidio por la utilización de papel, pero ese subsidio se genera a partir de un porcentaje de la venta de pasajes al exterior, que en marzo de 2020, al cerrarse las fronteras, se terminó”, explicó.

Esta situación hizo que la empresa, que mantiene una ecuación económica favorable, se desfinanciara, y ya no contara con la posibilidad de adquirir papel para continuar publicando. “Hacemos compras de 60 o 70 bobinas para obtener un precio especial. Todos los insumos se compran a gran escala porque hay diferencias importantes de precios”, señaló Martínez.

Para intentar enfrentar el problema, desde El Pueblo se solicitó al gobierno un adelanto del subsidio “para ser pagado en 2022, cuando se supone que esto [la pandemia] ya va a pasar”, pero “no prosperó”. “El Ministerio de Economía y Finanzas dio unos 10 millones de pesos para los 80 diarios que forman el fondo, pero esa no era la solución de fondo. También hicimos dos gestiones ante al BROU [Banco República] para pedir un préstamo para arreglar esta máquina que había quedado funcionando en un 25%”, agregó, pero las solicitudes fueron rechazadas por el banco estatal. Tras este rechazo, Martínez comunicó a los 55 trabajadores que “de no llegar a buen puerto otra negociación que se estaba desarrollando, era muy posible” que el diario dejara de publicarse.

La directora de El Pueblo también envió una carta al presidente, Luis Lacalle Pou, y se reunió con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Desde Presidencia se le contestó rápidamente que “se estaba en el tema”, pero hasta este martes no se había agregado ninguna otra señal.

Tras informar sobre la situación a los trabajadores, estos decidieron iniciar contactos por su lado para encontrar soluciones y se pusieron en contacto con los tres diputados departamentales: Omar Estévez (Partido Colorado), Rodrigo Albernaz (Cabildo Abierto) y Álvaro Lima (Frente Amplio). Los legisladores asumieron el compromiso de sumarse a la búsqueda de soluciones y este miércoles intentarán reunirse con Lacalle Pou para transmitirle la preocupación por el posible cierre del diario.

Martínez destacó que en los 30 años que lleva la actual administración, la empresa “nunca tuvo una atraso” ni con los trabajadores ni con los aportes al Estado.