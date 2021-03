¿A qué te dedicás y desde cuándo?

Hago limpieza en el Palacio Salvo desde hace unos cuatro años. En el edificio limpiamos pisos, rejas, ascensores, la fachada. Somos cinco compañeros.

Foto: Alessandro Maradei

¿Cómo afectó la pandemia tu trabajo?

En lo económico por suerte no me afectó, porque seguí trabajando. Tuve una compañera que volvió de la licencia y al otro día la mandaron al seguro de paro, con el marido sin trabajo. ¡Imaginate! A mí me afectó en la carga horaria: con la pandemia mandaron a tres al seguro y quedamos dos para limpiar todo el edificio. Al mes los volvieron a tomar. Cambió toda la estructura de trabajo; antes trabajábamos de a tres en cuadrilla, ahora todos tenemos un piso para cada uno. Mi vida privada no ha cambiado mucho.

¿Qué cambios te parece que vinieron para quedarse?

Nada va a ser igual que antes. El uso del tapabocas y el uso del alcohol vinieron para quedarse. Yo si trabajo sola en un piso y no hay nadie no uso [tapabocas], ni cuando limpiamos la vereda, pero cuando se juntan muchas personas o en los ascensores lo usamos todos porque es obligatorio.

Foto: Alessandro Maradei

¿Las medidas del gobierno durante la emergencia sanitaria fueron adecuadas?

Unas sí, otras no. Hay medidas que fueron demasiado estrictas, que no me pareció que fueran normales.

¿Te vas a vacunar?

No.

¿Qué te parece que va a pasar con el coronavirus?

A la larga va a quedar como cualquier otra enfermedad que atacó a las personas, como fue el VIH. El sida mató a mucha gente y pasó. Con la covid-19 va a pasar lo mismo: todo pasa.

Foto: Alessandro Maradei