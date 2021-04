El viernes pasado el Consejo del Sector Financiero Oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) activó la cláusula de prevención de conflictos, como lo establece la Ley de Negociación Colectiva, para crear un ámbito de negociación ante una serie de reclamos que tienen que ver con la pandemia y con el funcionamiento del banco estatal.

Los funcionarios reclaman mejores condiciones de trabajo para no poner en riesgo su salud y la de los clientes. Lorena Lavecchia, consejera del Sector Financiero Privado de AEBU, dijo a la diaria que hay sucursales de la Agencia Nacional de Vivienda y del Banco Hipotecario que no están abriendo por falta de personal para hacer la rotación en caso de que surja un brote de coronavirus.

Este martes, el sindicato emitió un comunicado en que pide a los ciudadanos del departamento de Salto que no concurran a las dependencias del Banco República (BROU) por la aparición de dos casos de covid-19, lo que llevó a que ocho empleados fueran puestos en cuarentena.

“La Comisión Representativa del BROU, ante la aparición de dos casos positivos de trabajadores en Salto, y más de la mitad de los trabajadores en cuarentena preventiva a la espera de hisopado, solicitamos a la ciudadanía no concurrir a las dependencias salvo en caso de trámites estrictamente urgentes e indispensables”, dice el texto.

Además, los trabajadores aseguran que por la falta de personal les resulta “imposible brindar la atención adecuada en tiempos normales, máxime el día de hoy, con compañeros contagiados, no pudiendo, por tanto, brindar todos los servicios”.

Lavecchia no descartó que, en caso de un nuevo brotes en otras dependencias, vuelvan a pedir a la población que vaya al banco sólo en caso de extrema necesidad. La integrante de AEBU contó que el protocolo del BROU fue cambiando a lo largo de la pandemia y que en un principio, al encontrar un caso positivo, se hacía la desinfección pero no la trazabilidad, por lo que los funcionarios se seguían contagiando; esta situación se modificó y ahora los contactos estrechos pasan a hacer cuarentena.

En cuanto a lo sanitario, los trabajadores ahora piden que se fije un aforo que sea de la misma cantidad de empleados que hay para atender al público. Lavecchia explicó que entre cliente y cliente las personas tienen que desinfectar el escritorio o lugar de trabajo e higienizarse.

Con relación a la activación de la cláusula de prevención de conflictos, Lavecchia dijo que deben pasar siete días hábiles hasta que puedan emprender alguna acción de lucha, y aclaró que los problemas que hubo con el servicio e-brou este lunes no fue a causa de una medida del sindicato, sino que se trató de una falla informática; comentó que es un empresa privada la que se encarga de ese servicio.

Como en otras oportunidades, el reclamo de AEBU es que se termine con las privatizaciones y el achique del banco, que ingrese personal, y que se encuentren soluciones para el endeudamiento de trabajadores y pequeños empresarios.

“Estamos planteando distintas soluciones que debe haber para la ciudadanía, por ejemplo, en el caso del BROU, que se vuelvan a reprogramar las cuotas de los préstamos, que haya préstamos blandos para los trabajadores y para las pequeñas empresas, porque todo lo que hay hasta ahora es para grandes empresarios, no hay apoyo ni para los trabajadores ni para los jubilados”, comentó Lavecchia, y concluyó que “de alguna manera en el BROU no está salvando la pandemia porque no tenemos gente para atender”.