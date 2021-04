Mañana 1° de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores y la consigna elegida en esta oportunidad es “Primero la vida, primero el trabajo”. Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, dijo a la diaria que la organización fue difícil, a pesar de que se trata de la segunda vez que la pandemia provocada por la covid-19 impide que se haga el tradicional acto en la plaza Mártires de Chicago. Por el aumento de contagios, la central sindical decidió “meter miles de personas en los barrios” y no hacer actos ni caravanas.

En 2020, en Montevideo, el PIT-CNT convocó a tres caravanas de vehículos, que partieron del intercambiador Belloni, la plaza Colón y la plaza Lafone, y confluyeron en el entorno de la plaza Mártires de Chicago. Este año se decidió convocar a recolectar alimentos para la Coordinadora Popular y Solidaria de ollas y merenderos, y juntar firmas para convocar el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Abdala dijo que siguieron “un criterio de coherencia” porque la central propuso un “diálogo social por la vida en el que se desarrollara de manera sistemática un diálogo con todas las partes involucradas ‒como la academia, las centrales médicas, los obreros y las patronales‒ para pensar medidas para reducir la cantidad de contagios, y a esto el Poder Ejecutivo le dijo que no”.

Para el dirigente de la central de trabajadores, debieron aplicarse medidas para reducir la movilidad junto con acciones para compensar a los sectores afectados. Abdala comentó que también propusieron al Poder Ejecutivo que fuera diferido el plazo para la recolección de firmas, ya que con el aumento de casos se hace más difícil conseguir adhesiones, y “también los partidos de la coalición de gobierno dijeron que no. Habiendo hecho estos movimientos, es evidente que no íbamos a impulsar ninguna forma de aglomeración, ni un acto de masas, ni siquiera una caravana. Será una movilización descentralizada y con todos los cuidados sanitarios”. Abdala contó que hasta ayer se habían anotado más de 500 lugares en todo el país en los que se realizará algún tipo de actividad. “No es aventurado decir que ese día miles nos movilizáremos”, dijo, y aseguró que la intención “no es quedase quietos sino salir casa por casa, una acción difícil de organizar, pero puedo decir que va a ser masiva”.

Actividades por el Día Internacional de los Trabajadores Entre las 10.00 y las 14.00, integrantes del PIT-CNT visitarán los barrios y casa por casa pasarán a recolectar alimentos, que después serán entregados a la Coordinadora Popular y Solidaria de ollas y merenderos. Además, se juntarán firmas para convocar al referéndum contra 135 artículos de la LUC. También habrá lugares para que la gente se pueda acercar a colaborar: en las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, en las sedes de los sindicatos y en puntos referentes de cada barrio. Para las personas que quieran participar, la lista de lugares estará publicada en la página del PIT-CNT. “Todo el mundo que quiera aportar va a tener cómo”, sostuvo Abdala. A las 18.30 habrá una conferencia de prensa en la que se expondrá la plataforma del PIT-CNT para este 1° de mayo. El mensaje será transmitido a través de las redes, por algunas radios, y en distintas plataformas, por ejemplo el canal oficial del PIT-CNT en Youtube. Finalmente, a las 20.00 la central llama a un aplauso “al orgullo de pertenecer a la clase trabajadora”.

El dirigente consideró que el gobierno fracasó en el control de la pandemia y afirmó que no se logró el objetivo de blindar abril. Sobre las acciones tomadas por el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, Abdala dijo que “se llegó tarde con la vacuna” y sostuvo que habría que haber adoptado medidas antes de abril para disminuir la movilidad. “Creo que la pifiaron en el verano, porque hubo una falta de previsión”, aseguró, y añadió, en relación a los trabajadores de la salud, que el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) “no puede verse al margen de las propuestas de los trabajadores, ya que una gran parte de su fundamentación surge de la elaboración de la Federación de Funcionarios de Salud Publica [FFSP] y de la Federación Uruguaya de la Salud [FUS]. En Uruguay hay un sistema de salud más sólido que en otros países de América Latina, ya que no se mercantilizó y no sucede lo de ‘tanto tienes, tanto te atienden’. Nosotros nos sentimos protagonistas del sistema de seguridad social y del de salud que tenemos”, subrayó.

Respecto del personal de la salud, dijo que están pasando por un gran agotamiento y mucho estrés emocional. “Está falleciendo gente que no tendría que fallecer. El problema es que hay una carrera entre la vacuna y la enfermedad. La vacuna tiene que generar las condiciones para que disminuya la cantidad de casos graves y por otro lado la presencia comunitaria del virus”.

Para Abdala no hay otra forma para disminuir la movilidad que no sea disminuyendo el trabajo, pero para eso el gobierno tiene que garantizar a las personas el salario que pierde, “ese es el problema del Poder Ejecutivo”. “En el fondo es una cuestión económica. Hay tozudez al negar, de manera sistemática, formas de dar un salario social en la emergencia que permitieran a la gente cubrir sus necesidades básicas. Ahí está la explicación gruesa del no al ‘Diálogo social por la vida’ y de la negativa de seguir las recomendaciones que en febrero hizo el GACH [Grupo Asesor Científico Honorario]”, aseguró.

Darío Lima, pintor y artista circense. (archivo, marzo de 2021) Foto: Ernesto Ryan

Como ejemplo, el secretario general de la central sindical puso a Chile, país en que “se resolvió un impuesto por única vez de 2,5% a los patrimonios superiores a 22 millones de dólares. Ahí no es que haya un elenco gobernarte de izquierda. ¿Cuándo van a poner en Uruguay un impuesto a los llamados malla oro?”, se preguntó.

Además, aseguró que algunos sectores están en condiciones de hacer aportes para sostener a la población que, a pesar de la pandemia, tiene que salir a trabajar igual, exponiendo su salud. “La soja va a recibir enormes recursos, con un dólar incrementado y un precio internacional alto; la carne nunca paró de producir, y la inmensa mayoría de los frigoríficos son extranjeros; la producción forestal y la zona franca, otro tanto; la alta dirección, no los trabajadores de los sistemas de salud ‒los directores generales, los gerentes de las mutualistas‒ ganan salarios faraónicos que son ganancias”, sostuvo.

Para Abdala hay varios dogmas en el gobierno, y uno de ellos es que es más importante abatir el déficit fiscal que cubrir las necesidades sociales: “El déficit fiscal es importante, pero cuando hay una situación extraordinaria, como lo es una pandemia, hay que tomar medidas extraordinarias”.

Dijo que siempre hay formas de extracción al trabajo, como el IVA, “por el que cada 10.000 pesos que uno gana está devolviendo 2.000 al Estado. Es un impuesto al consumo muy eficiente para recaudar, pero quien consume todo su ingreso paga un porcentaje mayor que el que puede guardar dinero; es básicamente un impuesto a los trabajadores y jubilados. Las grandes empresas, las transnacionales y los sectores que han facturado sin parar en esta pandemia nunca ponen nada, eso es lo que cuestiona el PIT-CN. A la hora de gravar siempre se grava al trabajo y no a la gran riqueza”.

Con relación a la negociación colectiva y a lo que va a pasar cuando termine el “año puente”, el secretario general del PIT-CNT dijo que en 2020 tuvieron un desacuerdo “parcial” cuando pactaron usar el mecanismo de las prórrogas en el seguro de paro, pero consideraron insuficiente la parte salarial de la fórmula del Poder Ejecutivo. “Lo cierto es que el Ejecutivo dijo que en cuanto empiece a crecer el producto interno bruto se debería abrir un proceso de recuperación del salario real: el Poder Ejecutivo debe cumplir con ese compromiso”, afirmó Abdala, y estimó que en el segundo semestre de este año se empezará a recuperar, por lo que a partir del 1° de enero de 2022 debería empezar ese proceso y todo esto se va negociar en la próxima ronda de los Consejos de Salarios.

“Hay otras cosas más específicas de la negociación salarial, por ejemplo, qué pasará a partir de 1°de julio; si el gobierno cambia la fórmula de ajuste, capaz que la gente no recibe nada, porque antes la fórmula era sobre la base de una proyección de la inflación. Si ellos la cambian, va a haber problemas, porque la gente viene muy castigada desde hace tiempo”, sostuvo. En enero de este año el PIT-CNT rechazó las modificaciones definidas por el gobierno. Hasta 2020 el Poder Ejecutivo ajustaba todos los 1° de enero la base de prestaciones y contribuciones (BPC), que es el indicador con el que se definen algunos impuestos, según la evolución de la inflación. Sin embargo, en 2021 el gobierno modificó ese criterio y la BPC se actualizó con base en el índice medio de salarios (IMS).

Firmas contra la LUC El secretario general del PIT-CNT dijo que mañana 1° de mayo habrá un gran avance en la recolección de firmas contra la ley de urgente consideración (LUC) y la cifra de adhesiones hasta ese día será dada a conocer en la conferencia de prensa. Va a ser “un sacudón importante”, aseguró Abdala a la diaria.

.