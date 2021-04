¿A qué te dedicás y desde cuándo?

Soy fisioterapeuta especializada en ceguera y baja visión. Trabajo en la Fundación Braille del Uruguay desde 2009. Soy integrante fundadora de Icevi Uruguay [siglas en inglés de Consejo Internacional para la Educación de las Personas con Discapacidad Visual], cuya finalidad es la inclusión educativa plena de personas con baja visión y ceguera.

Foto: Natalia Rovira

¿Cómo afecta la pandemia tu trabajo?

Las sesiones son individuales, con una duración de 45 minutos. Hay papás que concurren con sus niños a la fundación y otros han optado por la videollamada o Zoom. En este caso muestro el ejercicio o la actividad y luego lo hacemos juntos. La creatividad se potencia, pero se pierde el contacto directo con el niño, muy importante en un proceso físico de rehabilitación. Destaco la total entrega y confianza de los padres y los chicos en esta nueva forma de trabajo, a la que nos fuimos adaptando todos poco a poco.

Foto: Natalia Rovira

¿Qué cambios vinieron para quedarse?

El teletrabajo se instaló en muchas actividades, lo cual por un lado garantiza el contacto y el servicio, pero por otro es más impersonal. Las medidas protocolares de protección serán cotidianas hasta que la cifra de contagios de covid-19 sea considerablemente menor a la actual.

¿Las medidas del gobierno fueron adecuadas o no?

La medida de no imponer el confinamiento obligatorio es acertada, porque usando los elementos de protección en trabajos presenciales, transporte público y comercios, se produce en las personas una sensación grupal de cuidado.

Foto: Natalia Rovira

¿Qué cosas habría que hacer para mejorar la actividad en tu sector?

En mi trabajo en la Fundación Braille del Uruguay muchas veces apelamos a la creatividad para realizar material de trabajo y muchas otras nos arreglamos con lo que tenemos a mano. Sería interesante que el gobierno proporcionara recursos monetarios o materiales de trabajo muchas veces muy costosos, por ejemplo, sets de multiestimulación visual y/o táctil, máquinas Perkins, programas de computación, entre otros.

¿Qué va a pasar con el coronavirus?

Se irá adquiriendo una inmunidad colectiva, muchas personas se vacunarán y otras tantas no lo harán. Las personas que se vacunen por miedo o prevención no desarrollarán covid fuerte. Las que no se vacunen por no tener miedo tampoco tendrán síntomas de covid fuertes. Dos vías distintas para un resultado, bajar la intensidad poco a poco.

Foto: Natalia Rovira