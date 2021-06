No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

¿A qué te dedicás y desde cuándo?

Llevo 20 años dedicándome a los perros: escuela canina, paseos diarios al campo, donde tengo un predio ambientado para que puedan disfrutar y estar seguros al aire libre. Además, entrenamiento básico, hotel canino, venta de ración, traslados y baños.

¿Cómo afecta la pandemia tu trabajo?

Perdí perros, pero algunos nuevos vinieron, la baja fue muy poca. Al estar los dueños en la casa, también estaban más demandantes, y los paseos y adiestramientos continuaron.

¿Qué cambios te parece que vinieron para quedarse?

Ojalá que ninguno, que esto pase rápido y que la gente aprenda y sea aún más sociable que antes. Que se pueda aprender de todo esto para poder compartir con los tuyos y disfrutar de todos los momentos. La libertad es lo que más se está sufriendo a nivel general.

¿Las medidas del gobierno fueron adecuadas?

Las medidas no fueron adecuadas, pero a la vez no hay muchas más herramientas: la gente tiene que salir a trabajar para traer los pesos a su casa.

Las medidas de restricción obligatorias siempre van a perjudicar a los más necesitados si no hay políticas de ayuda claras. No es una tarea fácil la que tiene el gobierno hoy en día.

¿Te vas a vacunar o te vacunaste?

No me vacuné y tampoco pienso hacerlo. Sólo si me obligaran, aunque ya te obligan si sale lo del pasaporte sanitario, y tengo pensado viajar. O sea que es casi una obligatoriedad, pensándolo bien.

¿Qué te parece que va a pasar con el coronavirus?

Va a pasar como pasó con otras enfermedades, como la gripa H1N1 y la gripe aviar, que sea algo pasajero. Ya causó mucho daño, tratemos de tener esperanza. Y que esto pase de largo de una vez.

