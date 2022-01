No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El Sector Financiero Oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) anunció un paro de 24 horas para este viernes en el Banco Central del Uruguay (BCU), para trabajadores presenciales y a distancia. “Esta medida es la primera de este estilo, ya que se continuarán involucrando los demás bancos oficiales”, dice el comunicado difundido este jueves.

El conflicto entre AEBU y las autoridades se agravó, ya que según el sindicato hay “falta de voluntad de negociación del gobierno, quien ha faltado a su palabra en reiteradas oportunidades, y pese a la demostración permanente de intentar llegar a un acuerdo por parte de los trabajadores”.

Otra de las medidas sindicales es que “no se asistirán autómatas en régimen de guardia desde el 21 de enero hasta el lunes 24 a las 12.50 horas” en las sucursales del Banco República de Artigas, Bella Unión, Rivera y Río Branco. Esto quiere decir que los funcionarios no harán la tarea de servicio de las máquinas y los cajeros; por ejemplo, reponer billetes y vaciar buzoneras. Si los equipos requieren algún tipo de reparación especial, tampoco se llamará a los técnicos correspondientes.

“Los compañeros de banca digital, autómatas y corresponsalías no asistirán de forma remota llamados ni asistirán de forma remota llamados de estas dependencias”, informó AEBU, además de que no aceptarán cambios de tarea ni horario.

La presidenta del Consejo del Sector Financiero Oficial, Lorena Lavecchia, dijo a la diaria que la medida se decidió ya que en un principio el gobierno reconoció la pérdida salarial de 3%, pero después se retractó.

Además de la pérdida salarial los funcionarios reclaman por el ingreso de nuevo personal, una solicitud que vienen realizado desde el período anterior, pero en este gobierno se agravó por la falta de llenado de vacantes.

“Otro hecho gravísimo es que nos mintieron. Se comprometieron a presentar una contrapropuesta antes del 14 de enero a cambio de que no tomáramos medidas para el este del país en la primera quincena. Son unos mentirosos, porque la propuesta no estuvo en ese momento y en el ámbito de negociación del viernes tampoco. Ahora no tenemos contacto”, dijo Lavecchia.